Tornádó söpört végig Párizs közelében
2025. október 21. 09:37
Egy hirtelen és heves tornádó söpört végig hétfőn több, Párizstól északra fekvő településen, és felborított három darut, amelyek egy fiatal munkás halálát okozták, négy embert pedig súlyosan megsebesítettek a hatóságok szerint.
A francia fővárostól 21 kilométerre északkeletre található Ermont városa volt a leginkább érintett "ebben a szeles, hirtelen, heves, mintegy tíz településre kiterjedő epizódban, amely 17 óra 50 perckor történt" - mondta Philippe Court prefektus az AFP hírügynökségnek, "egyfajta minitornádóról" beszélve.
Tíz áldozatot számoltak össze, köztük egy halottat, egy 23 éves férfit. "Ő az egyik, a területen dolgozó magánépítőipari cég egyik alkalmazottja" - közölte az AFP-vel Guirec Le Bras illetékes ügyész.
A prefektúra az esti órákban négy életveszélyes és öt súlyos sérültről tudott, hozzátéve, hogy "daruk feldőltek és tetők szakadtak le".
Az X-en közzétett felvételeken három daru összeomlása látható néhány másodperc alatt.
Laurent Nunez belügyminiszter a X-en "hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról" írt.
Philippe Court prefektus tájékoztatása szerint a meghalt férfi "egy olyan építési területen dolgozott, amelyen átsöpört a minitornádó". Egy másik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de nem okozott sérülést. Egy harmadik pedig lakóépületre zuhant - tette hozzá a prefektus.
MTI
