Hadügyminisztérium néven működik a jövőben a Pentagon

Hadügyminisztérium (Department of War) néven működik a jövőben az Egyesült Államok védelmi minisztériuma, népszerű nevén Pentagon – a névváltásról pénteken írt alá rendeletet Donald Trump elnök.
A Fehér Házban tartott nyilvános aláírási eseményen az elnök hangsúlyozta, hogy az új név a győzelem és az erő üzenetét hordozza.
Elmondta, hogy a döntést hosszabb megfontolás előzte meg, és kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a névváltásról szóló határozatot a Kongresszus elé terjeszti, de nincs arról meggyőződve, hogy szükség lenne a rendelet törvényhozási jóváhagyására.
Pete Hegseth, aki az elnöki döntés értelmében a jövőben hadügyminiszterként dolgozik tovább, azt hangoztatta, hogy a "harcos étosz" helyreállítását is tükrözi a változás, ami azt is mutatja, hogy az amerikai hadsereg határozottan kész harcolni és nem fog "végnélküli háborúkba" bocsátkozni.
A minisztériumi névváltásról szóló elnöki rendelet volt a 200., amit Donald Trump a hivatalba lépése óta aláírt.
Az Egyesült Államok adminisztrációja 1947-ben nevezte át az addig hadügyminisztériumként működő, katonai ügyekért felelős kormányzati szervezetet, és azóta nevezik védelmi minisztériumnak (Department of Defense).
Donald Trump egyben bejelentette, hogy az Egyesült Államokban, Miamiban tartják a G20 országcsoport 2026-os csúcstalálkozóját. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok csaknem 20 éve nem volt házigazdája az országcsoport csúcstalálkozójának.
Az elnök egyben bejelentette, hogy nem lesz ott az idei G20-csúcstalálkozón, amit Dél-Afrikában, Johannesburgban tartanak novemberben. Az Egyesült Államok delegációját J.D. Vance alelnök vezeti majd.
Kép: A Pentagon - wikipedia
