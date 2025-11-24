Két keresztény harcos fényképe

Szerző: Pók Katalin

2025. november 24. 18:38

Päivi Räsänen Orbán Viktorral közös fotója élénk vitát váltott ki Finnországban, a következőkben a kép alatti finn kommentekből szemlézünk.

Päivi Räsänen, akit 6 éve üldöznek hazájában, Finnországban egy bibliai idézet miatt, Facebook oldalán közölt egy közös fotót Orbán Viktorral egy budapesti konferenciáról. Kapott hideget-meleget, van, aki támadta Orbán Viktor miatt, de sok vélemény méltatta a magyar államfőt és Magyarországot. A kommenteket érdemes elolvasni, mert tükrözi a nyugati sajtó által közölt megtévesztő képet Orbán Viktorról, és bizony jólesik olvasni a többségében méltató hozzáállásokat is. A következőkben a kép alatti finn kommentekből szemlézünk.

Van, aki a gúny eszközével élt

A következő kommentben arra utal a gúnyolódó, hogy Räsänen 6 éve egy bibliai idézet miatt áll bírósági eljárás alatt . A Biblia ugyanis a homoszexuális cselekményeket bűnnek nevezi. Ezt a bíróság egy népcsoport elleni uszításnak nyilvánította. A komment írója nyilván egyetért a bíróság ítéletével, hiszen gúnyos megjegyzést tesz:

„Räsänen nem gondolta, hogy nem ad túl rózsás képet Orbánnal egy képen lenni... Valószínűleg olvas egy verset valahonnan a Bibliából, ami ebbe a képbe is belefér... ez egy rossz közös kép.”

Vannak olyan kommentek, akik oroszbarátsággal vádolják a miniszterelnököt ezért nem illő vele egy képen mutatkozni

„Szereztél már jegyet Oroszországba?”

„Aki testvér Putyin haverjával, az hazaáruló”

„Oroszország jóváhagyása olyasmi, amit egy cseppet sem értékelek benne”

Voltak olyan kommentek, ahol Orbán Viktort nácinak nevezik, sőt Räsänent is, bibliai idézete miatt

„Finnországban és Magyarországon is az első helyen maradnak. Simán pózol egy képen, egy nácival”

„Másnap, miután Päivi Räsänen gyerekesen náciként kiabál a finn S-csoport tagjaival, az antiszemita Soros összeesküvés-elméletekről ismert szélsőjobboldali államvezetővel pózol. Orbán Magyarországa rehabilitálta és dicsőítette a 20. századi zsidóüldözések ismert antiszemitistáit és közreműködőit. Viszont mit várhatsz a kereszténységről beszélő, de karácsonykor szegénységbe vágó KD-től.”

„A probléma, amit a közös kép üzen abban a helyzetben, amikor Orbán régóta bomlasztja a jogállamiságot, és Oroszországba kapaszkodik a függőséggel, miközben Európa többi része megpróbálja felszabadítani Ukrajnát. A politikusok jó ha megértik, hogy miért lepődnek meg az emberek, ha valaki olyan mellett mosolyognak, aki teljesen más irányba megy. Egy közös kép mindig többet mond, mint maga a társalgás”

A többség viszont Orbán Viktort ünnepli, országuknak is ilyen vezetőt kívánnak

Más kommentek viszont Orbán Viktort ünneplik, országuknak is ilyen embert kívánnak. Méltatják, hogy a hagyományos és keresztény értékekért küzd. Izrael barátjának nevezik, amivel cáfolják, hogy náci lenne.

„Orbán nagy és becsületes ember.”

„Magyarország egy nagyszerű ország!”

„Jó, hogy beszélgettél Orbánnal. Azon kevés európai vezetők egyike, akik a hagyományos értékekért küzdenek.”

„Orbán az egyetlen bölcs földi Európában! Éljen Orbán! Egy ember, aki a hazája érdekeit hajtja! Nem úgy, mint a finn árkádiai majomcsorda.”

„Finnországnak ilyen vezetőre lenne szüksége.”

„Jó nap volt! Orbán saját népe érdekeit és keresztény értékrendjét hirdeti, Izrael barátja.”

„Orbánt a semmiért festik feketére. Nem tartja be az elit szabályait. Egy jó ember, törődik a népével, tiszteli Istent, és Izrael barátja.”

Szerencsére, a pozitív kommentekből volt több. Érdekesség hogy az egyik komment alatt ott volt Orbán Viktor „firkája” , amit a Rónai Egonnal készített interjú alatt rajzolt.

Hát nem csodálatos! Orbán Viktor „firkál” egyet és ott van a világ minden szegletében. Ilyen miniszterelnökünk sem volt még!