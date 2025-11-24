19 pontra szűkítették az amerikai béketervet

Szerző: MH

2025. november 24. 18:18

Radikálisan átdolgozták az orosz–ukrán háború lezárását célzó amerikai javaslatcsomagot: a dokumentum terjedelme 28-ról 19 pontra csökkent, miután Kijev számos elemet kifogásolt. Az értesülést Olekszandr Bevz, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója is megerősítette, aki részt vett a genfi tárgyalásokon. Az ukrán tisztségviselő szerint Kijev az Egyesült Államokkal a javaslat minden egyes pontját részletesen megvitatta. Bevz határozottan kijelentette, hogy a sajtóban korábban keringő verzió érvényét vesztette – írja a Financial Times.