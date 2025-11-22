Rétvári Bence egy másfél évtizeddel ezelőtti fordulatról

Szerző: MTI

2025. november 22. 05:05

Noha a hazai baby-boomhoz az kellene, hogy Magyarországon a magyar kultúra legyen az első számú kultúra, a bölcsődeépítés is lényegesen segíti a fiatal családok gyermekvállalását.

A legkisebb településekre is odafigyel a kormány, így épült Kemencén minibölcsőde - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Pest vármegyei településen.

Rétvári Bence a minibölcsőde átadóünnepségén arról beszélt, hogy "bárki bárhol él ebben az országban, a legkisebb településen, akár a határ mentén, ott is ugyanolyan figyelem hárul minden gyereket nevelő családra". Hozzátette, ha szüksége van a szülőknek a gyermekvállalás után arra, hogy a gyereküket elvigyék bölcsődébe, akkor azt itt, Kemencén is meg tudják tenni.

Az államtitkár beszélt arról, hogy a bölcsődével nyolc család előtt nyílik meg az út, hogy a gyermekvállalás mellett a szülők munkát tudjanak vállalni. Így a bölcsőde összességében biztonságosabbá, komfortosabbá teszi az életet minden családos számára, aki itt született és szeretné, ha a gyermekei is itt születnének és nőhetnének fel.

Kijelentette: mindez annak köszönhető, hogy másfél évtizeddel ezelőtt családbarát fordulat történt Magyarországon, és a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát, ami mostanra eléri a 70 ezret.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy a bölcsőde 200 millió forint állami támogatásból valósult meg és nyolc gyermek befogadására alkalmas.

Hangsúlyozta: a bölcsőde "egész egyszerűen biztonságot jelent a kemencei családok számára, és egy újabb olyan szolgáltatást, amelyet igénybe tudnak venni azért, hogy minél több család helyben maradhasson".

A bölcsődével két új munkahely jött létre, ez is külön öröm a falu számára - tette hozzá a politikus.

Kép: Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Pongrácz János László polgármester (2b-j2) átvágja a nemzeti színű szalagot a kemencei minibölcsőde átadásán 2025. november 21-én. A bölcsőde 200 millió forint állami támogatásból valósult meg és nyolc gyermek befogadására alkalmas. MTI/Máthé Zoltán