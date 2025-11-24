Érdemes várni a tankolással

Szerző: gondola

2025. november 24. 16:54

Két forinttal csökken a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára a hazai kutakon kedden. A gázolaj ára a holtankoljak.hu adatai szerint változatlan marad. Az árkorrekció eredményeként a 95-ös benzin átlagára a literenkénti 577 forintos szintre mérséklődik, míg a gázolaj átlagára továbbra is 603 forint/liter körül alakul. A kiskereskedelmi árak a konkrét töltőállomások árképzésétől függően eltérhetnek az átlagostól. A benzinár legutóbbi csökkenésére, szintén 2 forintos mértékben, 2025. november 19-én, a gázolaj árának csökkentésére pedig 2025. november 15-én volt példa.