Parlamenti csihi-puhi - Orbán Viktor azonnali kérdésekre válaszolt

Szerző: mandinder.hu

2025. november 24. 17:16

„Ma parlamenti csihi-puhi, azonnali kérdésekre válaszolok” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. A kormány egy általános szabályt követ, semmilyen művészeti vagy tudományos díjat nem vonunk vissza” – válaszolt Orbán Viktor Barkóczi Balázsnak, a DK politikusának arra a kérdésére, hogy mikor vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját.

Az MSZP-s Gurmai Zita az újdörögdi balesetről kérdezte a kormányfőt. Orbán Viktor jelezte, a kiképzés rendje évtizedek óta változatlan, a baleset kapcsán pedig azt válaszolta, hogy az ügyészség vizsgálódik, a kormány nem illetékes az ügyben. A kormányfő elmondta, nem egy civil kezébe adta éles robbanószert, hanem egy kiképzés alatt álló katona kezébe. Ismertette, hogy pontos rendje van a kiképzésnek, nem ez okozta a balesetet. Ezért a sérült hölgyet nem civilnek, hanem kiképzés alatt álló katonának kell tekinteni. Rendőrség: több az egyenruhás, mint 2010-ben 2573-al több rendőr van Magyarországon, mint a baloldal idején volt. A feltöltöttség meghaladja a 90 százalékot – rögzítette Orbán Viktor Lukács László György és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) kérdésére válaszolva. A kormányfő hozzátette: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, és a belügyminiszterben töretlen a bizalma. Kiemelte, 213 ezerrel csökkent a bűncselekmények száma. Szolnokról szólva azt mondta, a kaotikus városvezetés következménye az, ami ott történik. Ha a kormány nem vezette volna be a családtámogatási intézkedéseket, akkor kétszázezerrel kevesebb gyermek született volna – válaszolta Orbán Viktor a párbeszédes Szabó Tímeának.

A meddőség kapcsán a kormányfő jelezte, hogy a jelenlegi rendszerben több kapacitás és pénz van, mint korábban volt. Jelezte, hogy sokkal több olyan jelentkezik, akik korábban nem tették, azonban most élnek a lehetőséggel.

Van a bankároknak pártja: a Tisza Párt

Orbán Viktor Toroczkai László kérdésére válaszolva leszögezte: a kormány kamatstopot vezetett be, ez sok tízmilliárdos veszteséget jelent a bankoknak. A kis és középvállalkozásoknak nyújtandó pénzügyi támogatás forrásmegteremtése érdekében bejelentették, hogy megemelik a bankadót. Ezek nem bankbarát intézkedések – húzta alá. A miniszterelnök rámutatott: van a bankároknak pártja, ez a Tisza Párt. Orbán Viktor hozzátette: a Tisza Párt egyik vezetője is egy bankár, akit korábban ő maga tett ki az államigazgatásból, pont azért, mert a bankok, az IMF oldalára állt az emberek helyett. Az MLSZ visszaélve a hatalmával akadályozta a magyar szurkolótábor transzparensét a magyar–ír meccs előtt, mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, majd arról beszélt, hogy Csányi Sándornak, az MLSZ elnökének a börtönben lenne a helye, mert az OTP magyarok százezreit károsította meg a devizahiteles ügyekben.

Keményebb fellépést és elszámoltatást várna a miniszterelnöktől a devizások ügyében. Mikor számoltatja el végre a bankárokat és Csányi Sándort? – kérdezte Orbántól. „A labdarúgást nem tartom olyan ügynek, amiről föltétlenül parlamenti diskurzust kell tartani” – válaszolta Orbán Toroczkai László kérdésére. „Vereségkor valakinek beszélni kell” – utalt a miniszterelnök arra, hogy miért nyilatkozott nyilvánosan a magyar nemzeti válogatott írek elleni vereségére. Arról is beszélt, hogy elfogadhatatlan, hogy a vereség és a kudarc szimbóluma legyen a labdarúgás. Orbán szerint nem méltányos az, amit a bankárokkal kapcsolatban mondott Toroczkai. Kamatstopot jelentettek be, megemelik a bankadót – mondta válaszában a miniszterelnök. Egy perc semmiképp nem elég arra, hogy a magyar foci történetét átbeszéljük, reagált Toroczkai László. Azt szűrte le Orbán szavaiból, hogy továbbra is a bankárokat és Csányi Sándort védi a devizások helyett. „A múlt héten vettem el 190 milliárd forintot a bankoktól. Egy hetet igazán várhatott volna, hogy bankbarátsággal vádol” – válaszolta Orbán Viktor, aki szerint Toroczkai összekeveri a kormányt a Tisza Párttal. „Van a bankároknak pártja” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a Tisza fő gazdaságpolitikusa egy Brüsszel által befolyásolt bankár, Kármán András. „Tudom, mert én tettem ki a közigazgatásból.”

DK-s álhírgyártás ismét terítéken

Az úgy nem fog menni, hogy önök kitalálnak valakit, egy Zsolti bácsit, és nekem kell válaszolnom arra, hogy kicsoda. Ha önök tudják, ki az a Zsolt bácsi, mondják meg, válaszolta Orbán Viktor a DK-s Kálmán Olgának. Azzal valóban foglalkozni kell a miniszterelnök szerint, hogy történt-e a visszaélés a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Őt például az érdekli, hogy a rendőrség miért nem tudott kellő időben fellépni a javítóintézet vezetője ellen, miért nem fogták el az első feljelentés után. Orbán az ügy kivizsgálását kérte. „Amint lesz válasz, tájékoztatni fogom képviselő asszonyt.”