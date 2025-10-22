Iskola falának csapódott egy busz Szolnokon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett

Szandaszőlős felől érkezett az a busz, mely letért az útról a szolnoki Szabadság téri körforgalomban, és a járdára szaladt, majd a Varga Katalin Gimnázium épületének ütközött – írja a Szoljon.hu hírportál.
A helyszínen rengeteg ember gyűlt össze, közöttük diákok és aggódó szülők igyekeznek információt szerezni. A lap helyszíni tudósítója szerint a rendőröknek időnként szó szerint az elzáráson kívülre kell tessékelniük az embereket.
Elsődleges információk szerint a balesetnek harminc könnyű és négy súlyos sérültje van, pontos adatok csak később várhatók, hiszen a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai hozzák-viszik a sérült, vérző embereket. A városba két mentőhelikopter is érkezett, a gépek a Rózsaparkban tudtak landolni.
Az Útinform tájékoztatása szerint a Szabadság térnél a körforgalomnál megállították a forgalmat.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a helyszínen teljes útlezárást rendeltek el, és azt kérik az úton lévőktől, hogy a balesettel érintett szakaszt kerüljék el.
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
Egy helyi autóbusz csapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe szerda reggel. A Szoljon.hu információi szerint a balesetnek harminc könnyű és négy súlyos sérültje van.
-
Mihálffy Béla KDNP-s képviselő törvénymódosító javaslatát 172 igen szavazattal, hat tartózkodás mellett elfogadta kedden az Országgyűlés, ezzel a Szegedi Dómot és Dóm teret a nemzeti emlékhelyek sorába emelték, „a magyar nemzeti önkép kialakításában játszott szerepe elismeréseként”, illetve mivel „a kultúra és a kereszténység nemzetmegtartó erejét hangsúlyozza”.
-
A fiatal felnőttek érdeklődésének újjáéledését nemcsak Észak-Írországban, hanem Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és az Ír Köztársaságban is észlelték. Nagy-Britanniában a jelenséget „csendes ébredésnek” nevezik.