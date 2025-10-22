Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben

A Szőlő utcai ügyben a beszerzett adatok szerint politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja – közölte az Index megkeresésére Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője. Tájékoztatása szerint a nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi, de abban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is közreműködik. Egyetlen tanú sem tudott egyértelmű választ adni, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”, ahogy arra sem, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy „nagyon magasrangú politikus”. Látó János nem vállalta a poligráfos vizsgálatot.

A nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés és a bizonyítékok széles körű beszerzése zajlott és zajlik jelenleg is, ennek során a nyomozó ügyészség elsők között vizsgálta a sajtóban »Zsolt bácsinak« nevezett állítólagos személy ügyét is – tudatta a szóvivő.

Kifejtette: az eljárás során a nyomozó ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt vont be a Juhász Péter blogger által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségének és az információt közlő személy személyazonosságának vizsgálatára. Juhász Péter az eljárás során együttműködött az ügyészséggel, megnevezte Látó Jánost, aki a hangfelvételen „Zsolt bácsiról” beszélt.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost. A tanú előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd

önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett,

ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa hivatkozott „két srác”, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”.

Arra sem tudott egyértelmű választ adni, honnan vette, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy „nagyon magasrangú politikus”. Látó János elmondta azt is, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a „két srác”, aki annak idején odament hozzá, összesen három percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amely alapján az illetőket be lehetne azonosítani.

Látó János nem vállalta vallomásának műszeres, azaz poligráfos vizsgálatát.

A nyomozó ügyészség a sérelmezett bűncselekmények lehetséges elkövetési helyeként a sajtóban megjelölt település közeli gyermekvédelemi intézményekben és azok környékén széles körű tanúkutatást és adatgyűjtést végzett, azonban

senki nem hallott korábban a Látó János által említett történetről.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a korábban sajtónyilatkozatot tett Kuslits Gábort is, aki azon túl, hogy „közszájon forgó” dologként tett említést az ügyről,

nem tudott megnevezni egyetlen olyan konkrét személyt sem, akitől ő az ügyet hallotta, illetve aki az ügyet érdemben előbbre vivő információkkal szolgálhatna.

Az ügyészség tanúként hallgatta ki azt a nem közszereplő személyt is, akire Káncz Csaba akként hivatkozott, hogy egy „befolyásos politikus családnak a tagjától” szerzett tudomást két politikusról, akiknek kislányokat, illetve kisfiúkat szállítottak. A tanú, ügyvédje jelenlétében tett vallomásában ezt cáfolta, arról számolt be, hogy az ügyről úgy hallott, mint ami „a városban közbeszéd tárgyát képezi”,

egyetlen konkrét tényről, vagy lehetséges tanúról sem tudott beszámolni.

Az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a sajtóban Szőlő utcai ügyként hívott nyomozást egyéb vonatkozásokban továbbra is folytatja – közölte Kovács Katalin szóvivő.

Az azóta kiadott hivatalos közlemény teljes terjedelemben itt olvasható.