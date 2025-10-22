Fülöp Attila: Van szívünk és van akaratunk, hogy tovább segítsük a gyermekvédelmi gondoskodásban élőket

Van szívünk és van akaratunk, hogy tovább segítsük a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok helyzetét - mondta keddi videóüzenetében a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

2025. október 22. 13:35