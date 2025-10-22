Deák Dániel: Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs, csak az időpont kapcsán zajlik az információs hadviselés

2025. október 22. 06:06

Stratégiai nyugalom! – írja közösségi média oldalán Deák Dániel politikai elemző, a Megafon munkatársa.

Mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni. A forrásaim szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban információs hadviselés zajlik, az elkövetkezendő napokban friss hivatalos bejelentés is várható – tette hozzá.

Egy elnöki szintű tárgyalás előkészítése mindig hosszadalmas, a háttérben folyamatosan zajlanak az egyeztetések és a tárgyalások, Donald Trump és Vlagyimir Putyin pedig már csak akkor találkozik, ha minden részletet előzetesen kidolgoznak a felek és már van mit aláírni, van miben elnöki szinten megállapodni – világította meg a politikai elemző.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak legközelebb találkozni, a forrásaim szerint rendben zajlanak is az előkészületek. Azt is megerősítették a forrásaim, hogy ezzel kapcsolatban az elkövetkezendő napokban friss hivatalos bejelentések is lesznek! – fejtegeti Deák Dániel.

Szokás szerint minden ilyen tárgyalást megelőz egy úgynevezett információs hadviselés, melynek része a nyilvánosság előtti üzengetés, a „kiszivárogtatott információk”. Ezt láttuk a mai nap során is és ez lesz egészen addig, amíg létre nem jön a tárgyalás Budapesten. Ennek célja, hogy a felek rávegyék egymást a saját feltételeik elfogadására – részletezte álláspontját a politikai elemző. A teljes írás itt olvasható.

Facebook/Deák Dániel