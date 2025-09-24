Janó-Veilandics Franciska: A Tisza Párt fővárosi frakcióját Magyar Péter kézivezérléssel irányítja

Karácsony Gergely „sokszínű” és „szolidáris” Budapestjében mindenki megfér, aki nem keresztény – mondta a Vasárnapnak adott interjúban Janó-Veilandics Franciska, a Fővárosi Közgyűlés KDNP-s képviselője. Beszélt arról is, hogy a Tisza Párt fővárosi frakcióját Magyar Péter kézivezérléssel irányítja, olyannyira, hogy mindig van egy félórás szünet, hogy a tiszás képviselők egyeztetni tudjanak Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel.

– A KDNP „színeiben” politizálsz, amely egy egyértelműen világnézeti párt. Neked mi a személyes történeted, viszonyulásod a kereszténydemokráciához?

– A neveltetésemből fakad a világnézetem. Édesapám Oroszlányban a KDNP helyi szervezetének a vezetője és a Fidesz-KDNP színeiben önkormányzati képviselő is volt. Gyerekkoromban nagyon sok rendezvényre elmentem vele, segítettem neki kampányolni, és már akkor beleszerettem a politika világába. Katolikus neveltetést kaptunk a testvéremmel együtt, mindketten egyházi gimnáziumban végeztünk. Később politológiát végeztem a Pázmányon, tehát elmondhatom, hogy igazán katolikus közegben nőttem föl. Az értékrendem is innen fakad: ahogyan édesapám KDNP-s volt, én is

ragaszkodom ahhoz az alapvetéshez, hogy a keresztény nézeteket egy keresztény párt tudja igazán képviselni.

– Nem is olyan régen még újságíróként dolgoztál. Hogyan vezetett az utad a Fővárosi Közgyűlésbe?

– Általában azt szokták megkérdezni, hogyan kerültem a szülőszobából a közgyűlésbe, ugyanis a második gyermekem születése pontosan a választások hétvégéjére esett. Vasárnap voltak a választások, szombaton született meg a kisfiam. Valóban, korábban újságíróként dolgoztam, amely során ugyanaz az értékrend vezérelt, mint jelenleg. Amikor 2012-ben Budapestre költöztem, beléptem az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségbe (IKSZ), ami a KDNP ifjúsági szervezete, illetve már előtte a KDNP oroszlányi alapszervezetébe is. Budapesten igyekeztem aktívan részt venni az IKSZ életében. Előbb-utóbb ez az aktivitás, illetve az ambíciók oda vezettek, hogy a fővárosi IKSZ elnöke lettem. A kislányom megszületéséig vállaltam az ezzel járó feladatokat. Ez egy nagyon aktív időszak volt, részt tudtam venni a KDNP és az IKSZ életében is, ami odáig vezetett, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy ma a budapestieket képviselhetem.

– Említetted, hogy a szülőszobából kerültél a közgyűlésbe. Hogyan fér meg ez a két feladat ennyire direkten egyszerre?

– Hadd idézzek fel egy történetet! Még egyetemista voltam, amikor Nagy Anna, korábbi kormányszóvivő tartott egy előadást, és akkor ugyanezt kérdezték tőle. Ő egy nagyon frappáns mondattal válaszolt, azt mondta, hogy az éjszakai tescós is megoldja valahogy, mégsem kérdezi meg ugyanezt tőle senki. A viccet félretéve, sok segítséggel tudom a két feladatot egyszerre megoldani. Van mögöttem egy „stáb”, a férjem és a szüleim, akik rengeteget segítenek. Hogyha el kell mennem valahova személyesen, akkor ők vigyáznak a gyerekekre.

Családi támogatás nélkül nem is vállaltam volna el ezt a feladatot.

– Van egy Budapest-vízió, számodra képviselőként, illetve a KDNP-nek mint pártnak, ami felé menni kell a mindennapokban, a feladatok elvégzése során?

– Úgy gondolom, hogy igen. Azzal, ahonnan jövök, amit képviselek, és azzal is, hogy KDNP-s vagyok, felvállalom a keresztény konzervatív értékrendet. Amit viszont ma Budapesten a város jelenlegi vezetése részéről látunk, az egészen más.

Az utóbbi egy évben fővárosi képviselőként azt tapasztaltam, hogy Karácsony Gergely sokszínű és szolidáris Budapestjében mindenki megfér, aki nem keresztény. A vallást, a kereszténységet ők korántsem tolerálják annyira, mint amennyire ezt a nagy elfogadást reklámozzák.

Barabás Richárd, a főpolgármester frakcióvezetője például megállás nélkül vegzálja a keresztényeket. Ő volt az, aki szivárványos templomkivilágítást javasolt. Felháborító módon a Pride jelképét akarta ráerőszakolni egy templomra. És szintén az ő pártjukhoz, a Párbeszédhez köthető az a tavasszal indított plakátkampány, ami gyakorlatilag lepedofilozta az összes papot és megsértette a keresztényeket. Leginkább az adónk 1%-ának egyházak számára történő felajánlásával volt bajuk. Elég eltúlzott önbizalomra vall egy 2 százalékos párt részéről azt állítani, hogy nem jár az egyházaknak az 1%-os felajánlás, miközben

Magyarországon több mint ezer éve a kereszténység a legnagyobb vallás. Csak katolikusnak 2,8 millió ember vallotta magát a 2022-es népszámláláson.

Az egyházak iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, anyaotthonokat, szociális intézményeket, hajléktalanellátókat, drogrehabilitációs központokat működtetnek, amit bárki igénybe vehet. Tehát az egyházak hasznos tevékenységet folytatnak, széles társadalmi elfogadottság mellett. A templomok pedig – elég csak Budapestet megnézni – turisztikai látványosságok is, hozzátartoznak a főváros látképéhez, kulturális értékeihez. Emlékezhetünk arra is, milyen cirkuszt csinált Karácsony Gergely a Gellért-hegyi Szabadság-szobor talpazatán elhelyezett kereszt miatt. Úgy gondolom, hogy

ma Budapest nem kereszténybarát, pedig a magyar fővárosnak természetéből fakadóan annak kellene lennie.

Miután az említett politikusok így állnak a kereszténységhez – Barabás Richárd például kifejezetten agresszívan –, nem is lehet csodálkozni, ha akadnak olyan vandálok, akik letörik a Margit hídon lévő koronák kőkeresztjeit. A jelenlegi fővárosi vezetésnek ugyanis az az üzenete, hogy a kereszténység az valami visszataszító, dolog, amit nem szabad megtűrni.

– Az amerikai Charlie Kirk meggyilkolása a hazai közélet szereplőiből meglehetősen eltérő véleménynyilvánításokat hozott ki. Volt, aki örömködött a merénylet áldozatává vált jobboldali politikai aktivista halála fölött. Színpadokról szólva, illetve a közösségi oldalak kommentszekcióiban már Magyarországon is előfordulnak olyan uszító kijelentések, amelyek politikusok megölését vizionálják, vagy arra buzdítanak. Megfékezhető még ez az indulat?

– Jánosi Gergőnek hívják azt a kutyapártos képviselőt, aki közzétett egy ünneplős fotót azután, hogy gyakorlatilag kivégezték Charlie Kirköt egy nyilvános eseményen. Mindezt azért, mert nem tetszett valakinek a keresztény konzervatív nézőpontja. Az, hogy az itthoni balliberális sajtó képes volt őt szélsőjobboldalinak titulálni, már önmagában felháborító, de

az, hogy egy közéleti szereplő képes ilyesmit kitenni a Facebookra, és örvendezni annak, hogy valakit nyilvánosan lelőttek, ezt abszolút elfogadhatatlannak tartom. Jánosi részéről az lett volna a minimum, hogy lemond.





