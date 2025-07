Jubileumi futam a Körmagyaron

A versenyzőket, csapatokat és a közönséget többek között új fogadóépület, főépület és főlelátó, valamint kibővített paddock és nagyobb garázsok várják a Hungaroringen, amelyen 40. alkalommal versenyeznek majd az autósport elitkategóriájának résztvevői.

2025. július 31. 10:41

Szombat és vasárnap kerül sor a jubileumi, 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjra a Hungaroringen, amely jelentős felújítás után modernizált külsővel és impozáns körülmények között várja a száguldó cirkusz mezőnyének tagjait, valamint a szurkolókat is.

A több lépcsőben megvalósuló munkálatok nagyobb része már befejeződött, ugyanakkor az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediával és a futamokat szervező Formula One Managementtel kötött megállapodás értelmében a hétvégi eseményen nem látszódhat, hogy a munka folyamatos, így erre az időre beszüntették a felújítást, a televíziós közvetítésben ugyanis így a "legjobb arcát" mutathatja majd a mogyoródi létesítmény.

A jubileumi eseményre különböző kiegészítő és szórakoztató programokkal készült a Hungaroring Sport Zrt. is, ráadásul Budapestet is bevonták a jeles esemény megünneplésébe, mert ahogyan azt Gyulay Zsolt elnök-vezérigazgató a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, a fővárosban kincskereső játék lesz, emellett a margitszigeti szökőkúton, a Hősök terén és a Lánchídon is megjelenik majd az F1.

Ami a Magyar Nagydíj sportszakmai részét illeti, előzetesen nehéz lenne olyan forgatókönyvet találni, amely alapján ne valamelyik McLaren-versenyző lenne a vasárnapi futam esélyese. A világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri, valamint csapattársa, a brit Lando Norris ugyanis óriási fölényben van a riválisokkal szemben, ennek megfelelően a konstruktőrök között utcahosszal áll az összetett élén a McLaren.

A Hungaroring ugyanakkor az elmúlt 40 évben számos alkalommal szolgáltatott már meglepetést, tavaly például Piastri éppen itt ünnepelhette pályafutása első futamgyőzelmét. Ebben a tekintetben nem ő az első, ugyanis az 1993-as idényben Damon Hill, 2003-ban a most is a mezőnyben lévő Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon aratta karrierje első sikerét a Hungaroringen. Kovalainennek több győzelme nem is volt az F1-ben, a Haasnál versenyző Oconnak pedig máig az az egyetlen diadala az elitkategóriában.

Bemutatták a Hungaroring felújított épületeit



Nagy kérdés ugyanakkor, hogy a csapatfőnök-váltáson átesett Red Bull, és különösképpen a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen mire lehet képes Mogyoródon, tekintettel arra, hogy bár messze nem az ő versenyautója a legjobb a mezőnyben, mégis javarészt ő az, aki valamelyest meg tudja szorongatni a McLaren versenyzőit.

Bizonyos értelemben "sötét lóként" lehet tekinteni ugyanakkor mind a Ferrarira, mind pedig a Mercedesre, bár az olaszok teljesítménye talán valamelyest állandóbbnak tekinthető, mint a német gyári istállóé. A maranellói alakulatból a monacói Charles Leclerc ötször állt már az idén dobogón, csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton pedig a Hungaroring specialistájának nevezhető. A 40 éves sztár rekorderként nyolcszor diadalmaskodott már Mogyoródon, igaz, legutóbb 2020-ban sikerült ez neki. Beilleszkedése a Ferrarihoz pedig egyelőre nem mondható zökkenőmentesnek, az idén ugyanis főfutamon még nem volt dobogós helyezése, sprintversenyt ugyanakkor nyert Kínában, majd Miamiban harmadik volt a rövid távú viadalon.

Ami a Mercedest illeti, a 2022-ben a Hungaroringen pole pozícióból startolva harmadik George Russell az eddig látottak alapján jóval közelebb van az idén az élmezőnyhöz, mint márkatársa, a 18 éves Andrea Kimi Antonelli. Utóbbival szemben persze "zöldfülűként" még nem olyan komolyak az elvárások, ennek ellenére Kanadában például megszerezte pályafutása első Forma-1-es dobogóját, harmadik lett a montreali futamon, melyet épp Russell nyert meg.

A középmezőnyben ugyancsak nagy lehet a csata Mogyoródon, a szezon felén ugyanis már túlvannak a csapatok, 13 forduló elteltével még 11 van hátra, a Magyar Nagydíjat követő nyári szünet után pedig már csak 10 hétvége áll majd a versenyzők rendelkezésére a pontgyűjtésre. A Williams az összetett első négy helyét elfoglaló rivális csapatoktól jelentős lemaradásban van, ugyanakkor viszonylag megnyugtató előnnyel rendelkezik a mögötte lévő istállókkal szemben. Komoly harcban van ugyanakkor egymással a Sauber, az RB, az Aston Martin, valamint a Haas, míg az utolsó Alpine vélhetően a magyarországi fordulón sem számíthat túl sok jóra a pontszerzés szempontjából.

A legutóbbi három versenyen kivétel nélkül kettős McLaren-győzelem született, ilyesmire 2019 óta egyetlen csapat sem volt képes, míg a rekord sorozatban öt kettős siker.

A Hungaroring mellett Hamilton is jubilál, ez lesz ugyanis a 370. futama az F1-ben, de a csúcstartó Fernando Alonsótól még így is nagyon messze van, a kétszeres vb-győztes spanyol ugyanis 415. F1-es viadalán vesz részt.

"Izgatottan várom a hétvégét, mert mindig élvezem a magyarországi fordulót. Budapest nagyszerű város, a pálya pedig elég vagány. Örömmel térek vissza oda, ahol először nyertem a Forma-1-ben, de ahogy kigurulunk a pályára, ezzel már nem fogok foglalkozni"

Bemutatták a Hungaroring felújított épületeit - nyilatkozta Piastri. Csapattársa, Norris azt emelte ki, hogy több jó emléke is van a Hungaroringről, amely jobban fekszik a vezetési stílusának, mint például a belgiumi Spa.

"Nyomjuk tovább és remélhetőleg hamarosan még jobban meg tudjuk szorongatni a McLareneket" - tekintett előre a ferraris Leclerc.

A 40. Magyar Nagydíj hétvégéjén a Forma-3, a Forma-2 és a Porsche Szuperkupa mezőnye is versenyez a Hungaroringen, a 70 körös F1-es futam vasárnap 15 órakor rajtol. Az eseményeket az M4 Sport egész hétvégén élőben közvetíti.

Címkép: Mogyoród, 2025. június 19. A drónnal készült felvételen a megújult főépület és főlelátó a Hungaroringen, a mogyoródi versenypálya felújított épületeit bemutató sajtótájékoztató napján, 2025. június 19-én. MTI/Máthé Zoltán

MTI