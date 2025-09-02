Két új produkciót mutat be a Szegedi Kortárs Balett

2025. szeptember 2. 15:17

Két új produkciót, az Amadeust és az Isteni színjátékot mutatja be a Szegedi Kortárs Balett az új évadban, emellett tíz darabot továbbvisznek a korábbi évek sikerei közül - közölte Juronics Tamás művészeti vezető kedden Szegeden.

A táncművész, koreográfus a társulat évadnyitó ülésén elmondta, az elmúlt évadban a 108 előadást játszó együttest több mint 57 ezer néző látta Magyarországon és külföldön. A következő hónapokban, december 31-ig pedig 51 előadást játszanak, ami rendkívüli fizikai kihívást jelent a táncművészek számára.

Juronics Tamás szerint a sikerhez, az együttes felé irányuló érdeklődés fenntartásához a vonzó, érdeklődést felkeltő címek mellett szükség van a bátorságra ahhoz, hogy egyedi módon, mai kézzel és szemmel nyúljanak a történetekhez, melyeket saját üzenetet megfogalmazva szeretnének elmesélni a nézőknek.

Az együttes komoly feladatnak tartja a jövő közönségének nevelését, ezért is szerepelnek a repertoáron olyan gyermekdarabok, mint a Diótörő és a Hamupipőke. Sokan vannak, akik gyerekként kezdték el nézni a társulat előadásait, ma pedig már saját gyermekeiket hozzák el a színházba

- hangsúlyozta a művész.

A siker legfontosabb összetevőjének nevezte a koreográfus a jó táncosokat, akik önállóan gondolkodó, színpadi létükért felelősséget vállaló művészek. Munkájuk során nagyon sok szabadságot kapnak, aktívan részt vesznek az alkotásban, nemcsak a mozdulatok megtervezéséhez, hanem a karakterek megformálásához is szükség van a művészi kreativitásukra - mondta.

Ahhoz, hogy elérjék a közönséget, szükség van sok helyszínre is - közölte Juronics Tamás, kiemelve az együttműködést a Szegedi Nemzeti Színházzal, a Müpával és a Nemzeti Táncszínházzal. Hangsúlyozta az együttes turnémenedzsere, Didier Durieux szerepét is, akinek komoly érdeme volt abban, hogy tavaly Belgium legnézettebb tánctársulata a Szegedi Kortárs Balett volt.

Az együttes őszi bemutatója, az Amadeus témaötlete is a belga szakembertől származik - árulta el a koreográfus.

A Mozart nők és zene iránti szenvedélyét, halállal való viszonyát feldolgozó darabot a Szegedi Szimfonikus Zenekar élő zenéjével mutatják be októberben Szegeden, novemberben pedig Budapesten, a Müpában. Az előadáson felcsendülnek részletek a Requiemből a Vaszy kórus előadásában

- mondta Juronics Tamás.

Tizenöt évvel ezelőtt merült fel a gondolat, hogy a három nagy vidéki balett-társulat együttműködésével táncmű szülessen Dante Isteni színjátékából, de a kísérlet akkor nem járt sikerrel. A jövő tavasztól látható darab koreográfiáját a társulat táncművésze, az elmúlt években Juronics Tamás mellett társkoreográfusként is dolgozó Czár Gergely, az olasz Giovanni Napoli és még egy meghívott művész készíti.

Echéry-Pataki András igazgató elmondta, a közönség szeptember 6-án, a Pozsonyi Pikniken láthatja először a Szegedi Kortárs Balettet, majd a Müpában lépnek föl Enrico Morelli koreográfiájával a Moderato Cantabilével, és vendégszerepelnek a Balaton fesztiválon Keszthelyen, valamint Egerben is.

Az évadban tovább bővülnek a társulat turnéhelyszínei, a visszatérő városok mellett újakat készülnek meghódítani. A 2025-26-os évadban Franciaországban, Korzikán, Finnországban Helsinki mellett több helyszínen - a többi közt Szeged testvérvárosában, Turkuban - és Olaszországba lépnek föl.

November 23-tól december 10-ig öt belgiumi várost követően Brüsszelben állnak színpadra, ahol az Amadeus mellett a közönség láthatja a Leart, illetve visszatér a Carmina burana és a Diótörő is.

Tavasszal ünneplik meg azt, hogy 25 éve, 2001 áprilisában mutatták be az együttes eddigi legsikeresebb darabját, a Carmina Buranát. Juronics Tamás koreográfiáját 21 országban 407 előadáson játszották eddig, az évforduló alkalmából élő zenei kísérettel és kórussal mutatják be a Carl Orff zenéjére született művet.

MTI