Orosz kormány: a külföldi tulajdonosok által hátrahagyott 11 autógyárat indítottak már újra az országban

Szerző: mti

2025. november 1. 08:09

A külföldi tulajdonos cégek által az Oroszország elleni nyugati szankciók miatt hátrahagyott 13 oroszországi autógyár közül 11-et már újraindított az állam, önkormányzatok vagy orosz magáncégek - jelentette be Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes pénteken a RIA Novosztyi hírügynökségek adott interjújában.

"A 13 személygépkocsi-gyártásra épített telephelyből 11-et teljes kapacitással újraindítottak" - hangoztatta a kormányfőhelyettes az interjúban.

Manturov szerint a fennmaradó két autógyárat 2026-ban tervezik újraindítani.