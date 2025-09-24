Kocsis Máté: Aljas és alaptalan lejáratókampány folyik Semjén Zsolt ellen

A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: a vádaskodás nem pusztán Semjén Zsolt ellen irányul, hanem egy átfogó kampány része, amely szerinte az állam stabilitását próbálja aláásni. A politikus szerint ha a vádak igazak lennének, azok terjesztői „teljes mellszélességgel” kiállnának mellettük, nem pedig kérdések formájában próbálnák elhinteni azokat.

Kocsis Máté egyenesen „államellenes kampánynak” nevezte a történteket, utalva arra, hogy a támadások nem pusztán politikai kritikák, hanem puccskísérlet jelei is lehetnek. Kocsis Máté szerint

Magyar Péter Brüsszel „fogott embere”, akit a mentelmi jog felfüggesztésének megtagadásával zsarolni lehet.

Az Európai Parlament jogi bizottsága mentelmi jogának feloldását nem támogatta, így Magyar Péter az „elvárások szerint” kénytelen eljárni, különben a magyar hatóságok elé tárnák a korrupciós ügyeket – fejtette ki a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy Magyar Péter nyugdíjasokat célzó ígéretei figyelemelterelésként szolgálnak, és az adócsökkentés terve valójában „álhír”, amely komoly adóemelésbe fordulna, ha a párt hatalomra kerül.

Kocsis utalt Ruszin-Szendi Romulusz a korábbi vezérkari főnök kapcsán felmerült fegyver-ügyekre is, és kijelentette, hogy az egész rendszer „recseg-ropog”, nehéz lesz eljutni a választásokig zavargások nélkül.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter azt mondta: a kormány akár önmerényletet is szervezhet, Kocsis azt mondta, hogy az ilyen állítások “súlyosak”, és figyelniük kell, mert “utcai zavargásokhoz” vezethetnek – szerinte

ez már nem kampánytechnika, hanem konkrét destabilizációs szándék.

Kocsis Máté élesen bírálta a liberális médiát és a közvélemény-kutatókat, akiket propagandistáknak nevezett, és azt állította, hogy az ellenzék folyamatos botránykeltésben érdekelt.

A Harcosok órája műsorban elhangzott, hogy az ellenzék – nevében a DK-val – 5 millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki egyes kormánytagokat érintő információkért, „csak hozzatok valamit, hogy legyen vád” jelszóval, ami a kommunista besúgóhálozatok által működtetett, koncepciós perekben kicsúcsosodott rágalomhadjáratokat idézi.