Kocsis Máté: Aljas és alaptalan lejáratókampány folyik Semjén Zsolt ellen
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Harcosok órája online műsorban nyilatkozott arról, hogy a Szőlő utcai gyermekotthonnal kapcsolatos vádakat „aljas és alaptalan lejáratókampánynak” tartja, mely szerinte már nem csak személyeket, hanem az állam működését is célozza.
2025. szeptember 24. 12:30
A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: a vádaskodás nem pusztán Semjén Zsolt ellen irányul, hanem egy átfogó kampány része, amely szerinte az állam stabilitását próbálja aláásni. A politikus szerint ha a vádak igazak lennének, azok terjesztői „teljes mellszélességgel” kiállnának mellettük, nem pedig kérdések formájában próbálnák elhinteni azokat.
Kocsis Máté egyenesen „államellenes kampánynak” nevezte a történteket, utalva arra, hogy a támadások nem pusztán politikai kritikák, hanem puccskísérlet jelei is lehetnek. Kocsis Máté szerint
Magyar Péter Brüsszel „fogott embere”, akit a mentelmi jog felfüggesztésének megtagadásával zsarolni lehet.
Az Európai Parlament jogi bizottsága mentelmi jogának feloldását nem támogatta, így Magyar Péter az „elvárások szerint” kénytelen eljárni, különben a magyar hatóságok elé tárnák a korrupciós ügyeket – fejtette ki a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté arról is beszélt, hogy Magyar Péter nyugdíjasokat célzó ígéretei figyelemelterelésként szolgálnak, és az adócsökkentés terve valójában „álhír”, amely komoly adóemelésbe fordulna, ha a párt hatalomra kerül.
Kocsis utalt Ruszin-Szendi Romulusz a korábbi vezérkari főnök kapcsán felmerült fegyver-ügyekre is, és kijelentette, hogy az egész rendszer „recseg-ropog”, nehéz lesz eljutni a választásokig zavargások nélkül.
Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter azt mondta: a kormány akár önmerényletet is szervezhet, Kocsis azt mondta, hogy az ilyen állítások “súlyosak”, és figyelniük kell, mert “utcai zavargásokhoz” vezethetnek – szerinte
ez már nem kampánytechnika, hanem konkrét destabilizációs szándék.
Kocsis Máté élesen bírálta a liberális médiát és a közvélemény-kutatókat, akiket propagandistáknak nevezett, és azt állította, hogy az ellenzék folyamatos botránykeltésben érdekelt.
A Harcosok órája műsorban elhangzott, hogy az ellenzék – nevében a DK-val – 5 millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki egyes kormánytagokat érintő információkért, „csak hozzatok valamit, hogy legyen vád” jelszóval, ami a kommunista besúgóhálozatok által működtetett, koncepciós perekben kicsúcsosodott rágalomhadjáratokat idézi.
Gondola
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán közzétett videóüzenetében ismertette jelentését, amelyet a kormány megbízásából készített a nagy port kavart Szőlő utcai büntetőüggyel, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokkal kapcsolatban.
-
Egy idős ferences szerzetest verbális támadás ért, csupán azért, mert a templom harangja jelezte a szentmise kezdetét. A jelenlévő tüntetők – köztük Hadházy Ákos ellenzéki politikus – bekiabálásokkal, sértő kijelentésekkel és egyházellenes szlogenekkel zavarták meg a szertartás légkörét.
-
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Harcosok órája online műsorban nyilatkozott arról, hogy a Szőlő utcai gyermekotthonnal kapcsolatos vádakat „aljas és alaptalan lejáratókampánynak” tartja, mely szerinte már nem csak személyeket, hanem az állam működését is célozza.