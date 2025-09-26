Komárom akár 1 millió forint plusz támogatást ad az Otthon Start programhoz a helyi fiataloknak
Komárom Város Önkormányzata új helyi támogatással segíti a 35 év alatti lakosokat, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni. A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy az országos Otthon Start program mellé saját forrást biztosít, így a komáromi fiatalok akár egymillió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
2025. szeptember 26. 13:38
A kezdeményezés Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő javaslatára született. Mint elmondta, a 3 százalékos hitelkonstrukciót kínáló Otthon Start program mellé szerettek volna helyi kiegészítést, hogy a fiatal családok könnyebben juthassanak önálló lakáshoz. Molnár Attila polgármester nyitottan fogadta az ötletet, és kidolgozták a támogatási formát.
Az új rendszer értelmében a 35 év alatti komáromi fiatalok, az eddig is elérhető 500 ezer forintos támogatás mellett, további 500 ezer forintot kaphatnak, így összesen plusz 1 millió forint áll rendelkezésükre első lakásuk megvásárlásához.
Gerzsenyi Krisztián
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény ebben a civilizációban, "a pedofiloknak börtönben a helyük, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg az lenne az optimális megoldás - rögzítette a miniszterelnök.
-
Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága kedden szavazott az Európai Unió 2026-os költségvetéséről. A voksolás során sikerült megakadályozni, hogy a fejlesztési forrásokat a szélsőséges genderideológia kisajátítsa – erről számolt be közösségi oldalán Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő.
-
Komárom Város Önkormányzata új helyi támogatással segíti a 35 év alatti lakosokat, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni. A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy az országos Otthon Start program mellé saját forrást biztosít, így a komáromi fiatalok akár egymillió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.