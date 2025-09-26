Komárom akár 1 millió forint plusz támogatást ad az Otthon Start programhoz a helyi fiataloknak

Komárom Város Önkormányzata új helyi támogatással segíti a 35 év alatti lakosokat, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni. A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy az országos Otthon Start program mellé saját forrást biztosít, így a komáromi fiatalok akár egymillió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.

2025. szeptember 26. 13:38

A kezdeményezés Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő javaslatára született. Mint elmondta, a 3 százalékos hitelkonstrukciót kínáló Otthon Start program mellé szerettek volna helyi kiegészítést, hogy a fiatal családok könnyebben juthassanak önálló lakáshoz. Molnár Attila polgármester nyitottan fogadta az ötletet, és kidolgozták a támogatási formát.

Az új rendszer értelmében a 35 év alatti komáromi fiatalok, az eddig is elérhető 500 ezer forintos támogatás mellett, további 500 ezer forintot kaphatnak, így összesen plusz 1 millió forint áll rendelkezésükre első lakásuk megvásárlásához.

Gerzsenyi Krisztián