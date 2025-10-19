Kína kibertámadással vádolja az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséget

2025. október 19. 18:04

A kínai hatóságok szerint az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) 2022 és 2024 között kibertámadásokat követett el a nemzeti pontosidő-szolgálati központ (NTSC) ellen - közölte vasárnap a kínai állambiztonsági minisztérium.

Az NSA jelvénye - wikipedia

A minisztérium szerint a támadások során az amerikai ügynökség 42 különböző típusú "speciális kiberfegyvert" használt, és több belső hálózati rendszert is megpróbált feltörni 2023 és 2024 között, köztük egy kulcsfontosságú időszinkronizációs rendszert. Peking szerint az NSA egy meg nem nevezett külföldi mobiltelefon-márka üzenetküldő szolgáltatásának sérülékenységeit kihasználva jutott hozzá az NTSC munkatársainak kényes adataihoz.

"A támadások, ha sikerrel jártak volna, súlyos fennakadásokat okozhattak volna a távközlési hálózatokban, a pénzügyi rendszerekben, az energiaellátásban, a közlekedésben és más stratégiai ágazatokban, beleértve a védelempolitikát és az űrkutatást is"

- hangsúlyozták.

A kínai minisztérium hivatalos WeChat-fiókján közzétett közlemény szerint "megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok támasztják alá, hogy az Egyesült Államok az igazi hackerbirodalom és a kibertér legnagyobb zavarforrása".

Bizonyítékait egyelőre nem hozta nyilvánosságra Peking.

"Az Egyesült Államok azzal vádol másokat, amit valójában maga is tesz, miközben rendszeresen felnagyítja az állítólagos kínai kiberveszélyeket" - fogalmaztak.

A közleményben továbbá útmutatást nyújtottak az NTSC számára a kockázatok elhárítására, a védelmi rendszerek megerősítésére és az esetleges jövőbeli támadások kivédésére.

A pekingi NTSC felelős Kínában a pontos idő és a zónaidő-eltérések meghatározásáért és mindenütt láthatóvá tételéért, valamint időszolgáltatást nyújt a kommunikáció, a pénzügy, az energiaipar, a közlekedés és a védelmi szektor számára is.

Az utóbbi években több ország kormánya is számos alkalommal nyilatkozott úgy, hogy a kínai államhoz köthető hackercsoportok kormánytisztviselőket, újságírókat, vállalatokat és más célpontokat támadtak meg világszerte.

2024-ben Washington azt közölte, hogy egy kínai állami hátterű szereplő feltörte az amerikai pénzügyminisztérium rendszerét, ezt Peking azonban "alaptalan vádaskodásnak" nevezte.

MTI