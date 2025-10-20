Labdarúgó NB I - Alsóházi csapat szorongatta meg a Ferencvárost

Noha labdarúgásunkban hagyomány, hogy minden csapat a Fradit akarja megverni, ez az infantilis görcs kétségtelenül nagy teljesítményt hozott ki az Újpestből. Az FTC majdnem ráfizetett arra, hogy nem vette komolyan az ellenfelet.
A Paks, amely leszerepelt a nemzetközi mezőnyben, a hazai NB I-et négy pont előnnyel vezeti. Utána öt 16 pontos klub következik, és ezzel zárul is a felsőház. Az Újpest hat ponttal lemaradva a hatodik Vasutas mögött a nyolcadik helyen, továbbra is az alsóházban cövekel. Üdítő az MTK-t a második helyen látni, és az ötödiken azt a Győrt, amely a Fradi ellenében fogja pótolni elhalasztott meccsét.
A tabellát látva úgy tűnik, hogy jövőre a Ferencvárosnak, az MTK-nak és a Győrnek kellene a magyar klubfutballt a nemzetközi mezőnyben képviselnie. A Paks két egymást követő évben leszerepelt, a Felcsút a tavalyi reménykeltő eredmények után az idén kipukkadt. A Fradi az, amely még küzdelemben áll, a Győr majdnem főtáblára jutott, a következő alkalommal sikeresebb lesz.
Ehhez változnia kell a tabellának, és a sorrend a pályán dől el. A Fradinak ritkítania kell gyerekes labdaleadásait, az MTK-nak stabilizálni kell jó teljesítményét, a Győrnek pedig a meglévő fejlődési pályán kell tovább haladnia.
Jövőre három csapatunknak kell az európai mezőnyben tényezővé válnia: a Fradinak a Bajnokok Ligájában, a Győrnek és az MTK-nak legalább a Konferencia - ahogy tréfásan nevezik: Konfetti - ligában. Ez az NB I létének értelme, ennek a bajnokságnak kell kialakítania a versenyképes együtteseket.
Enélkül az NB I fenntartásának nincs értelme.
Kép: m4sport
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
Rétvári Bence közleményében kifejtette: idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere. Az új életpályának fontos eleme, hogy a bér és a teljesítmény szorosabban kapcsolódik össze. Aki többet tesz a diákokért, az most már többet is tud keresni.
-
„A fájdalom, a fáradtság, a kétely és olykor a csalódás is hozzátartozik a katonaélethez, de ezekből születik a kitartás, a fegyelem, az önfegyelem és a csapatban való gondolkodás képessége” – emlékeztetett a generális.
-
Huszonhat személyt fogtak el, ebből 24 őrizetbe került, közülük 18-at a bíróság letartóztatásba helyezett, három külföldi személy ellen pedig nemzetközi elfogadóparancsot adnak ki.