Labdarúgó NB I - Alsóházi csapat szorongatta meg a Ferencvárost

2025. október 20. 02:05

Noha labdarúgásunkban hagyomány, hogy minden csapat a Fradit akarja megverni, ez az infantilis görcs kétségtelenül nagy teljesítményt hozott ki az Újpestből. Az FTC majdnem ráfizetett arra, hogy nem vette komolyan az ellenfelet.

A Paks, amely leszerepelt a nemzetközi mezőnyben, a hazai NB I-et négy pont előnnyel vezeti. Utána öt 16 pontos klub következik, és ezzel zárul is a felsőház. Az Újpest hat ponttal lemaradva a hatodik Vasutas mögött a nyolcadik helyen, továbbra is az alsóházban cövekel. Üdítő az MTK-t a második helyen látni, és az ötödiken azt a Győrt, amely a Fradi ellenében fogja pótolni elhalasztott meccsét.

A tabellát látva úgy tűnik, hogy jövőre a Ferencvárosnak, az MTK-nak és a Győrnek kellene a magyar klubfutballt a nemzetközi mezőnyben képviselnie. A Paks két egymást követő évben leszerepelt, a Felcsút a tavalyi reménykeltő eredmények után az idén kipukkadt. A Fradi az, amely még küzdelemben áll, a Győr majdnem főtáblára jutott, a következő alkalommal sikeresebb lesz.

Ehhez változnia kell a tabellának, és a sorrend a pályán dől el. A Fradinak ritkítania kell gyerekes labdaleadásait, az MTK-nak stabilizálni kell jó teljesítményét, a Győrnek pedig a meglévő fejlődési pályán kell tovább haladnia.

Jövőre három csapatunknak kell az európai mezőnyben tényezővé válnia: a Fradinak a Bajnokok Ligájában, a Győrnek és az MTK-nak legalább a Konferencia - ahogy tréfásan nevezik: Konfetti - ligában. Ez az NB I létének értelme, ennek a bajnokságnak kell kialakítania a versenyképes együtteseket.

Enélkül az NB I fenntartásának nincs értelme.

Kép: m4sport

gondola