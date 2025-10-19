Labdarúgó NB I - A Felcsút elhozta a három pontot Egerszegről

A Puskás Akadémia 1-0-ra nyert a ZTE vendégeként a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában.
A két legrosszabb formában lévő csapat találkozott egymással vasárnap délután, legalábbis az eredményességet tekintve, mivel az előző öt bajnoki mérkőzésükön a zalaiak három, a felcsútiak pedig mindössze két pontot szereztek. Az összecsapás nagy része tükrözte a két együttes jelenlegi állapotát, gyenge támadójátékot mutatott mindkét fél, a három pont sorsát a válogatott októberi vb-selejtezőin remeklő Lukács Dániel döntötte el.
A Puskás Akadémia ezt megelőzően 2022 szeptemberében tudott győzni a ZTE Arénában. A hazai csapat a vereséggel maradt az utolsó helyen.
Fizz Liga, 10. forduló:
Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)
ZTE Aréna, v.: Kovács
gólszerző: Lukács (71.)
sárga lap: Csonka (29.), Kiss B. (59.), Amato (77.), Szendrei (86.), Krajcsovics (96.), illetve Ormonde-Ottewill (36.), Colley (77.)
Zalaegerszegi TE:
Gundel-Takács - Bodnár G., Várkonyi, Borges, Calderón - Szendrei, Amato, Csonka (Joao Victor, 64.) - Kiss B. (Klausz, 78.), Daniel Lima, Maxsuell Alegria (Krajcsovics, 78.)
Puskás Akadémia:
Szappanos - Maceiras, Golla, Markgráf, Ormonde-Ottewill (Harutjunjan, 61.) - Okeke (Favorov, 61.), L. Duarte, Fameyeh (Kern, 61.), Nagy Zs. - Lukács (Szolnoki, 81.), Németh A. (Colley, a szünetben)
Kevés helyzet alakult ki az első félidőben. Inkább a vendégeknek sikerült egy-egy támadást végigvinniük, a hazaiak alig veszélyeztettek.
A Puskás Akadémia átgondoltabban, tervszerűbben építette fel akcióit, lövésekkel is próbálkozott, Gundel-Takács azonban ezeket hárította.
A zalaiaknak komoly gondot okozott, hogy eljussanak ellenfelük tizenhatosáig, de a vendégek sem mutattak sokat támadásban, jobbára a mezőnyben zajlott a játék, némi hazai fölénnyel.
Hornyák Zsolt a második félidőre Németh András helyére Lamin Colley-t küldte pályára, akivel a felcsúti klub a héten hosszabbított szerződést. A gambiai csatár sem hozott azonban érdemi változást a játékban, maradt a jobbára eseménytelen mezőnyjáték.
A vendégek a játékrész közepén szerezték meg a győzelmet érő gólt, a labda az üresen maradt Lukácshoz került, aki levétel után hét méterről fordulásból a kapuba lőtt. A mérkőzés első nagy helyzetét értékesítette.
Összességében a vendégek valamivel határozottabbak voltak ellenfelük tizenhatosánál, ennek eredményeként tudták kiharcolni a győzelmet.
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
Rétvári Bence közleményében kifejtette: idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere. Az új életpályának fontos eleme, hogy a bér és a teljesítmény szorosabban kapcsolódik össze. Aki többet tesz a diákokért, az most már többet is tud keresni.
-
„A fájdalom, a fáradtság, a kétely és olykor a csalódás is hozzátartozik a katonaélethez, de ezekből születik a kitartás, a fegyelem, az önfegyelem és a csapatban való gondolkodás képessége” – emlékeztetett a generális.
-
Huszonhat személyt fogtak el, ebből 24 őrizetbe került, közülük 18-at a bíróság letartóztatásba helyezett, három külföldi személy ellen pedig nemzetközi elfogadóparancsot adnak ki.