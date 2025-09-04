Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon

Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.

2025. szeptember 4. 18:37

„Nem tűrhetők az országban olyanok, akik hazai kenyeret esznek, és az ellenség parancsait követik” - II. Rákóczi Ferenc

„ (…) egy kormánybuktatásra készülő pszichopata (nem mellesleg a családját és pártját ennyire erkölcstelenül eláruló – KG) verbális háborút robbantott ki az ellenzéki médiával, mert a lényéből fakadó agresszió következtében képtelen mindenfajta együttműködésre (…) Ami Magyar Pétert illeti, ezt a tesztet egyszer már lefuttatta Magyarország. Akkor Károlyi Mihálynak hívták azt a moral insanityt (erkölcsi elmezavaros – KG), aki a magyarságra szabadította egy legalább ilyen léptékű világfordulóban az őrülteket és a gazembereket. Károlyi Mihály hozta ránk Kun Bélát és a vörös terrort és Károlyi hozzájárult a trianoni katasztrófa előidézéséhez (…) Magyar Péter pontosan olyan jellemhibás alak, mint Károlyi Mihály volt, és pontosan olyan katasztrófát hozna ránk, mint az elődje, ha nem tanulunk a történelemből. Innentől fogva ez az új Károlyi Mihály mégis figyelmet érdemel. Nem az az érdekes, hogy még hányféle szemfényvesztés derül ki róla, hanem hogy amikor egy ilyen alak hatalomra kerül, akkor mi várható tőle. Ezt pontosan tudjuk. Ne is felejtsük el.” (Bencsik András: Károlyi Mihály, ha visszatér. Demokrata 2025. február 19. 5. old.)

Párját ritkító, alávaló jellemtelenség az, hogy valaki a családját, házastársát használja fel − lehallgatással, ami szintén jogtalan volt már − áruló módon a saját telhetetlen, gátlástalan előmenetelére, nemkülönben azt a (kormány)pártot, amelyiktől minden jót, többek között magas pozíciót is kapott. Ez az ellenség-pártvezér bejuthatott az EP-be, tehát vannak és lesznek is, akik erre szavaztak és ezt támogatják, és akik nem különbek a megválasztottjuktól.

Mivel 2026-ban Magyarországon ismét sorsdöntő országgyűlési választások lesznek, szükséges a fentiek értelmében egyértelműen kimondani azt, hogy magát valóban tisztességesnek és magyarnak tartó és valló ember nem szavazhat olyan pártokra és személyekre, amelyek egy ateista világkormány uralma alá akarják hajtani Magyarországot, továbbá akik erőszakoltan rá akarják már kiskorúakra is erőltetni az isteni teremtéssel merőben ellenkező, nemi devianciákat és aberrációt, és akik az országnak idegen, a nemzetet szétzüllesztő migrációs áradatot (az egyértelműség kedvéért itt azokról van szó, akik miatt az országhatárt védő határkerítés felállítása vált szükségessé) akarnak az országra zúdítani és nem utolsó sorban az országot belekényszerítenék egy számunkra teljesen céltalan és idegen háborúba. A szavazástól pedig – a bátor hangú Viganò érsek szavai szerint is – „erkölcsileg sem lehetséges a tartózkodás, mert ebben a háborúban semlegesnek vallani magunkat azt jelenti, hogy az ellenséggel szövetkezünk.” A polgári-keresztény irányra szavazni szándékozók az elkövetkezendő országgyűlési választások alkalmával se maradjanak otthon, menjenek el szavazni és semmilyen irányú előzetes felmérés (se pozitív, se negatív statisztika) ne befolyásolja őket abban, hogy szavazatukat csak és kizárólag a polgári-keresztény értékeket képviselő pártokra, és ne a fentiekben megnevezett ellenségesekre adják le, mert csak ezzel tudják biztosítani az ország további fejlődését.

Ha ez az előbb említett, újdonsült pártvezér kerülne uralomra, akkor háború lenne (mehetnének behívó-/mozgósítási paranccsal a kedves ifjak is, akik oda szavaztak, széttépetni a testüket teljesen idegen érdekekért – és sajnos azok is, akik ez ellen szavaztak), migráció − nézzék meg, mi van Németországban, Franciaországban, Svédországban − naponta késelések, gyilkosságok, rablások, nemi erőszak, tömegbe hajtás; migránstámogatás, a bűnözés támogatása az ártatlan áldozatokkal szemben. Ha mást nem néznek, akkor az erre szavazók szülei, gyerekei is és ők maguk is mind áldozatul esnének valamilyen szinten ennek a gyilkolásnak. Ez hiányzik ezeknek? Azután a gender-LMBTQ-woke dögvész, ami teljesen tönkretenné a családokat, a kicsi gyermekektől kezdve az egész társadalmat. És akkor aztán valóban lenne diktatúra: egy tiltakozás vagy egy felszólalás súlyos börtön- és pénzbüntetéseket vonna maga után, ahogyan az a korábban még „fejlett”-nek nevezett, de ma már valójában nagyon is dekadens Nyugaton zajlik. A 35 évvel ezelőtt elmaradt számonkérések következménye az, hogy ezek és szellemi utódaik – ez a fizetett Soros-bérenc demagóg banda − porondon lehetnek és ordíthatnak ellenünk.

Visszatérve Viganò érsek kristálytiszta logikával megfogalmazott szavaira: „Ne higgyétek, hogy ezek távoli hipotézisek: ahol az éber baloldal hatalomra kerül, ott a leggonoszabb, legemberellenesebb és legkeresztényellenesebb diktatúrát hozza létre, amelyet az emberiség valaha is ismert. És tudjuk, hogy valahányszor a baloldal hatalomra került, demokratikus úton soha nem távozott.” Továbbá: „Nem egyszerűen két olyan jelölt és irányvonal között kell választaniuk, akik történetesen különböző politikai oldalakon állnak, de mindketten a közjót tartják szem előtt, az Alkotmány és a törvények betartásával. Nem! Ezen a választáson két, egymással gyökeresen ellentétes elképzelés között kell választanotok nemzetetek kormánya tekintetében: a demokrácia és a diktatúra, a szabadság és a rabszolgaság között. A diktatúrában és rabszolgaságban annak kimondása, hogy „Krisztus az Úr”, gyűlöletbeszédnek, egy abortuszklinika előtti imádkozás pedig terrorcselekménynek minősül majd.”

Ma az orosz-ukrán háború is ugyanazon szabadkőműves fináncoligarchia utódainak érdeke, amelyiknek az I. és a II. világháború kirobbantása is az érdeke volt. Ami ma a magyar gazdaságban nehézség, az főként és szinte kizárólagosan éppen ennek a külföldi, liberális irányzatnak – többek között az Európai Unió szabadelvű rombolói tevékenységének – a következménye, amit a polgári oldal külső és belső ellenségei és árulói Magyarországon most újra a hatalomba kívánnak.

Attól, hogy kormánykörökhöz közel álló, bizonyos személyek Magyarországon tehetősek, a lakosságnak nem lesz kevesebb, sőt, több fog jutni, mint ahogyan azt az elmúlt 15 év egyértelműen igazolta a legutóbbi (2002-2010) posztbolsevik uralom keserves időszakát követően. Az ilyeneknek, akik – ismét csak a hazug sulykolás és a saját beleegyezésük eredményeképpen – ezt a kritikát felvetik, azoknak érdekes módon nem okoz problémát az, hogy a Soros-kartelleknek és magának a mágnásnak sokszorosan nagyobb vagyona van, amivel viszont mennyit ártott és árt anyagilag és morálisan is egész Európának és a világnak!

Azt is mondják az ellenoldalon, hogy a Kormány mindezt a szavazatokért teszi. Igen, azért is, mert azon múlik az, hogy ez továbbra is így lehessen! Akkor arról is essék szó, hogy itt 1989-90-ben az átvedlett – és mindez ideig felelősségre nem vont – posztkommunisták 120 milliárd dollár értékű állami vagyont „tüntettek el” (magyarán loptak szét és el; lásd ehhez: Hernádi Tibor: A rendszerváltás igaz története, 10. old.) saját tulajdonba. És nyilvánvaló, hogy nem az ellenfél köreit fogják engedni gazdaságilag megerősödni! Ilyen esztelenséget csak ezek várhatnak el!

Minden vonalon egyre inkább szükséges megakadályozni az ellenséges lázítást, rágalmazást, a valótlan hírek terjesztését. Az ellenség szó szerint úton-útfélen generálja az anarchiát, és diktatúrát üvölt: ha itt diktatúra volna, akkor ezek sok év börtönt, meg sortüzeket kapnának viszonzásként.

Az ellenoldal a jövő évi választáskor − de már most is − vélhetően át fog majd venni a kormányoldalról származó pozitív gondolatokat, ötleteket is, hogy azokat – nyilvánvalóan szavazatszerzési céllal – majd a magáénak tüntesse fel, homlokegyenest ellentétben a valódi, gonosz szándékaikkal. Erre is létfontosságú már jó előre felhívni a választók figyelmét, hogy a szavazók ezeknek a mostani, eddig elhangzott nyilatkozatait nézzék meg! Mert ezek is olyanok, mint a hajdani szovjet-kommunista külpolitika (ahogyan annak idején, amikor valóban diktatúra volt, ez tiltott humornak számított): ─ Milyen a szovjet diplomácia? ─ Amit tegnap megígért, azt ma nem tartja be és holnap letagadja. Ez a mostani ellenséges „diplomácia” viszont már eleve semmi jót sem ígér!

A szerző hasonló tartalommal bíró, azonos címen megjelent korábbi írása ITT és ITT olvasható.

Krajsovszky Gábor