Nemzetközi razzia: 43 gyanúsítottat fogtak el a Mozaik 2025 gyermekvédelmi akcióban

A Mozaik 2025 nemzetközi akcióban 43 gyanúsítottat fogtak el gyermekek online kizsákmányolása miatt. A hatóságok 14 áldozatot azonosítottak.

Gyermekek nemi bántalmazását ábrázoló anyagok terjesztése miatt 43 gyanúsítottat fogtak el a Mozaik 2025 nevű nemzetközi akció keretében, amelyben Szerbia, Szlovénia, Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Horvátország, Észak-Macedónia és Montenegró bűnüldöző szervei vettek részt - közölte a szerb belügyminisztérium.

Az akció a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelem európai platformja keretében zajlott, és összesen 14 áldozatot azonosítottak.

Szerbiában hét feltételezett elkövetőt fogtak el, akiket pornográf anyagok megjelenítésének, megszerzésének és birtoklásának, kiskorú pornográfiai célú kizsákmányolásának bűncselekményével, valamint a gyermekek szexuális kizsákmányolásával létrehozott tartalom hosszabb időn keresztül történő letöltésével, tárolásával és internetes megosztásával gyanúsítanak.

A házkutatások során a rendőrök számítógépeken és más elektronikus eszközökön számos fotó- és videóanyagot találtak, amelyeken gyermekek szexuális kizsákmányolása látható.