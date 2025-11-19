"A KDNP 80 éve is létezett, most is van, 80 év múlva is létezni fog" - Latorcai Csaba, Rétvári Bence és Fülöp Attila voltak a Kereszténydemokrata Est vendégei

A KDNP szerepe és önmeghatározása a magyar jobboldalon

M. Dobos Marianne először arról a tipikus ellenzéki vádról kérdezte a résztvevőket, hogy „létezik-e a KDNP” a jobboldalon belül. Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes frappáns választ adott:

„a KDNP 80 éve is létezett, most is van, 80 év múlva is létezni fog.”

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hozzátette: a kereszténydemokrácia egy vállalás, feljebb rakjuk a lécet, de a jelző a jobboldalon mára természetessé vált.

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke a jobboldali politikai irányzatok közötti harmóniát emelte ki: „értékekben nagy a hasonlóság, de nem ugyanaz”.

„Mi tudjuk azt, mi mindent tudtunk hozzáadni a jobboldalhoz úgy, hogy nem vittünk bele balhékat. Mi mindig az ország érdekét nézzük a döntéseinkben”

- tette hozzá.

Kihívások és stílusváltás a mai parlamenti politizálásban

A műsorvezető következő kérdése a parlamenti munkára vonatkozott. Latorcai Csaba ezzel kapcsolatban elmondta:

„egyre kevésbé kihívás, nincsenek szellemileg pezsdítő viták, az ellenfél részéről gondolkodás nélküli ordináré üvöltözés zajlik.”

Rétvári Bence félviccesen megjegyezte: „még mindig magasabb szinten vagyunk, mint az EP-ben”. A parlamenti munka ki is került a fókuszból, a közösségi média veszi át a helyét – fejtette ki. A kereszténydemokraták számára az 1947–49 közötti „nagy elődök” a mérce, akik az életüket kockáztatták, a diktatúra árnyékában az örökkévalóság távlatában politizáltak, ebből pedig egy elgondolásában radikális, de stílusában mértéktartó politizálás következik – hangsúlyozta.

Fülöp Attila szerint az ellenzék számára a Parlament ma már „egy díszlet a balhézáshoz”.

A gyűlöletkeltés politikai hatásai és a kereszténydemokrata válaszok

M. Dobos Marianne ezután az őt és a családját érő durva fenyegetésekről tett említést, ami eddig „csak” a politikusok ellen irányult, de mára ebben is „szintet léptünk”. Fülöp Attila szerint Magyar Péter „a gyűlöletet magas fokon tudta árulni, de aki egy kicsit is gondolkodik, el fog jutni arra a szintre, hogy ha minket nem is szeret, ebből azért nem kér, mert veszélyes”. Ennél nagyobb agressziót az elmúlt években senki nem hozott be a politikába – tette hozzá.

Latorcai Csaba szerint bár egyes emberek eleve fogékonyak a gyűlöletre, az bűn, ha valaki ebből próbál politikai tőkét kovácsolni. „A gyűlöletből még soha semmi jó nem jött ki. A Tisza párt gyűlöletben fogant, és ebből él” – hangsúlyozta. Ami reményre ad okot, hogy

„egyre többen látják, hogy a nyers gyűlölet mögött nincsen tartalom.

Akkor fogunk nyerni, ha egyre többen látják, hogy nekünk van víziónk az ország jövőjét illetően” – szögezte le a kereszténydemokrata politikus.

Rétvári Bence szerint Magyar Péter mindent utánoz, valósággal lohol Orbán Viktor után. A Belügyminisztérium államtitkára kulcsfontosságúnak tartja, hogy aki nem teljesen a gyűlölet ködében él, azoknak fel kell nyitni a szemét.

Latorcai Csaba szerint a tiszás vezetők olyanok, mint a bolsevikok, a létszámhiányt agresszivitással kompenzálják – de a rendszerváltáskori „híres” (erősen szelektív) liberális tolerancia is megemlíthető. „Magyar Péter egy baloldali receptúrát követ” – hangsúlyozta a KDNP ügyvezető alelnöke.

Ugyanakkor leszögezte, hogy ezekbe a harcokba bele kell állni, mert az emberek többsége a közösségi médiából tájékozódik, és igenis hat rájuk Magyar Péter körmönfont gyűlölködése. „A következő hetekben mondjuk el a valóságot minél több embernek, és azt, hogy Magyar Péternél mindig az ellenkezőjét kell érteni annak, amit mond” – tette hozzá.

„A bűn önmagában hordozza a büntetését” – jelentette ki Rétvári Bence, rámutatva, hogy Magyar Péter még a saját 300 jelöltjét is megalázza a nyilatkozatstoppal, ők pedig lemennek érte a porba. Az előválasztást végső soron úgyis Magyar Péter fogja eldönteni – szögezte le az államtitkár.

Az ellenzék végtelenül negatív kampányáról Fülöp Attila kifejtette, hogy a fiatalabbak már nem is tudják, mi volt 15 éve, ennek elmondására több energiát kell fordítani.

A gyermekvédelmi ügy kapcsán hangsúlyozta: nincs undorítóbb dolog annál, mint politikai tőkét kovácsolni a nehéz sorsú gyerekekből.

Rétvári Bence hozzátette: sajnos az érzelmi ügyek jobban hatnak az emberekre, mint az észérvek, így könnyen elsikkadnak a fontos kormányzati eredmények. A közösségi médiában nincs semmilyen valóságszűrő, a minél látványosabb, minél érzelmesebb tartalmak terjednek, ez pedig kiélezi a szélsőségeket. Mégsem tehetünk mást: úja és újra el kell mondani a kormányzati eredményeket és az ellenzék terveinek a valódi tartalmát!

Latorcai Csaba is egyetértett: meg kell vívni ezeket a harcokat akkor is, ha a számokról beszélni mindig veszélyes, mert mindig lehet többet mondani. Az ellenzéknek nyilván nem az igazmondás, hanem az érzetek kialakítása a célja. Ha azonban a sikereinket megkérdőjelezik, a magyar emberek eredményeit vonják kétségbe – hangsúlyozta a KDNP ügyvezető alelnöke. Fontosak az olyan közösségek, akik egymásba kapaszkodva ellent tudnak állni ennek a negativitás áradatnak – tette hozzá. Nekünk, kereszténydemokratáknak az élő közösség kialakításában nagy tapasztalatunk van, ma ezt át kell vinni az online térbe is. Hangsúlyozzuk, hogy 10 millió magyar párját ritkító eredményeket ért el, fogjunk össze és legyen önbecsülésünk – kérte a közönségtől Latorcai Csaba.

A béke szükségessége és az uniós háborús politika kritikája

Az utolsó kérdés az orosz-ukrán háborúra, illetve a jövőbeni budapesti békecsúcsra vonatkozott.

Latorcai Csaba szerint szerint józan paraszti ésszel is belátható: Ukrajnának is jobb, ha hamar béke lesz, mintha tovább folytatják az öldöklést. Emellett ma már az is felmerült, hogy akár európai katonák ezrei is mennének a húsdarálóba – ezt próbálják most von der Leyenék hatalmas hangzavarral eltakarni.

Mi, kereszténydemokraták viszont a józan ész pártján állunk

– hangsúlyozta.

Fülöp Attila szerint a békéért való kiállás, az emberi életek megmentése a leghálásabb és ugyanakkor a legkeresztényibb álláspont.

A gondoskodáspolitikai államtitkár arra is rávilágított: a mostani háborús helyzet nagyon más, mint 4 éve, mert már Amerika is békét akar.

Rétvári Bence szerint jól látszik, hogy bár a térképen alig van különbség a háború kitörése óta, közben több százezer ember meghalt mindkét oldalon. Brüsszel pedig az „élet kioltására alkalmatlan eszközöktől” fokozatosan eljutott a vadászrepülők és a nagy hatótávolságú rakéták átadásáig. Ha elindulunk a háborús lejtőn, nincs megállás, a vége ennek a „békefenntartók” és „önkéntes katonák” kiküldése lesz – figyelmeztetett a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Hozzátette:

a mostaninál korruptabb vezetés az Unió élén soha nem volt, szögesen szembemennek az európai polgárok akaratával a fegyverszállítók és a leendő újjáépítésben résztvevő mintegy tucatnyi vállalat gigaprofitja reményében. Ennél nagyobb korrupció nincs! – adta meg a zárszót Rétvári Bence.

Főkép: Latorcai Csaba, Fülöp Attila, Harrach Péter és Rétvári Bence az MKDSZ által szervezett Kereszténydemokrata Esten. Fotó: MKDSZ