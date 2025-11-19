Az első hó is megérkezhet a hétvégén: mediterrán ciklon hozhat télies fordulatot Magyarországon

Szerző: Gondola

2025. november 19. 11:07

Már láthatóak az első komolyabb téli jelzések az előrejelzési modelleken: a hétvégén egy mediterrán ciklon alakíthatja térségünk időjárását, amely nemcsak kiadós csapadékot, hanem akár az első hó megérkezését is elhozhatja Magyarországra - derül ki a The Weather on Maps friss elemzéséből.

Első hó: mediterrán ciklon hozhat télies fordulatot Magyarországon

A ciklon kialakulásáért az Olaszország felett keveredő poláris és szubtrópusi légtömeg a felelős. Ez a légköri helyzet a Kárpát-medencében is jelentős, 10-30 milliméter közötti csapadékot eredményezhet, amelynek halmazállapota azonban kritikus néhány tizedfoknyi hőmérsékletkülönbségen múlik.

A modellek alapján a Dunántúl és a Felvidék nagy része már pénteken a ciklon hátoldalára kerülhet, így ezeken a területeken a legnagyobb az esély arra, hogy az eső fokozatosan havazásba váltson. Ugyanakkor a meteorológusok kiemelik: továbbra is jelentős a bizonytalanság, az ilyen helyzetekben a csapadék halmazállapota gyorsan változhat.

Két forgatókönyv körvonalazódik

Dunántúli, síkvidéki havazás: Az egyik verzió szerint a Dunántúlon akár síkvidéken is kialakulhat néhány centiméteres hóréteg, míg a középhegységekben 20–30 centiméter vastag hó sem kizárt.

Délkeleti hófoltok: A másik előrejelzés szerint inkább a délkeleti megyékben van esély pár centiméteres hórétegre vagy latyakra.

A The Weather on Maps arra is figyelmeztet, hogy a hét második felében a télies útviszonyok miatt már szükséges lehet a téli gumi használata.

Erdélybe már megérkezett a tél

A tél nemcsak a modellekben jelent meg: szerda virradóra az erdélyi hegyekben már jelentős havazás alakult ki. A fagyos légtömegek és egy kiterjedt csapadékmező találkozása miatt Borzonton és Székelyvarságban reggelre festői téli táj fogadta a lakókat, amit webkamerákon keresztül is nyomon lehet követni

Magyarországon egyelőre csak jelzésértékű, lepelnyi hó hullott kedd reggelre a Kékestetőn és Bánkúton, komolyabb hótakaró azonban még sehol sem alakult ki - írja az Időkép.

A hétvégi mediterrán ciklon viszont könnyen jelentheti a fordulópontot, és jó eséllyel megérkezhet az idei első hó az ország több pontjára.