Semjén Zsolt: a keresztény hit védelme a magyar identitás része

Szerző: GK

2025. november 19. 19:05

A kereszténység a magyar identitás alapja, és az üldözött testvéreinknek nyújtott segítség önmagunk védelmét is szolgálja - hangsúlyozta Semjén Zsolt a Red Wednesday napján tartott budapesti konferencián.

Budapesten, a Red Wednesday ( magyarul: Vörös Szerda) alkalmából rendezett konferencián a keresztényüldözés és a hitük miatt szenvedők helyzete állt a középpontban. Az eseményen ökumenikus imádság keretében emlékeztek meg azokról, akiket hitük miatt fenyegetnek vagy ölnek meg szerte a világon.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke beszédében kiemelte: öröm a magyarországi rendezés, de fájó, hogy sok országban erre nincs mód – még demokráciájukra büszke államokban sem.

Hangsúlyozta, hogy a kereszténység az európai civilizáció és a magyar nemzeti identitás alapja, Szent István óta a magyarok életében központi szerepet tölt be, és még azok számára is megtartó erő, akik személyesen nem gyakorolják a hitet.

Semjén szerint a keresztényüldözés ma Európában is jelen van, gyakran a „diszkrimináció” álcája mögé bújtatva, de ez a valódi üldözés előszobája. Felidézte a szocialista érák keresztényellenességét, és hangsúlyozta, hogy a világ távoli részein nyújtott segítség önmagunk védelmét is szolgálja: ami ott történik, akár Magyarországon is előfordulhat.

Az eseményen felszólalt Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarország a világon elsőként emelte az üldözött keresztények védelmét az állami politika szintjére.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szintén jelen volt, megerősítve a kormány elkötelezettségét a keresztény közösségek védelmében.

Semjén Zsolt a közösségi oldalán összegzett:

„A keresztény civilizáció nekünk magyaroknak és európaiaknak az anyanyelvünk”.

A Red Wednesday, azaz „Vörös Szerda” az üldözött keresztények melletti figyelemfelhívó és szolidaritási akció, amit 2015 óta rendeznek meg világszerte az Aid to the Church in Need szervezet kezdeményezésére. A kampány keretében szimbolikus jelentőségű középületek esti vörös fényben történő kivilágítására, illetve szolidaritási rendezvényekre kerül sor.