Izrael légicsapásokat mért Gázára, miután terroristák izraeli katonákra lőttek

Szerző: MTI

2025. november 19. 21:37

Izrael légicsapásokat mért a Gázai övezetre miután terroristák a tűzszünet ellenére izraeli katonákra lőttek - tudatta az izraeli hadsereg szerdán.

A terroristák lövöldözése után a hadsereg azonnal támadást indított az övezet északi részén, és megölte a terrorszervezet katonai szárnyának két magas rangú tagját. "Folytatjuk minden azonnali fenyegetés elhárítását" - közölte a hadsereg. A palesztinok legkevesebb 24 ember halálát jelentették a légicsapásokban.

Izrael arról számolt be, hogy terroristák Gázaváros Zaitun negyedében tüzet nyitottak az izraeli katonákra, és válaszul a hadsereg szerda délután támadást hajtott végre. A hadsereg megölte a helyi zászlóalj parancsnokát, valamint a Hamász tengeri egységének egyik magas rangú tisztét.

"Seregeink nem szenvedtek veszteséget. Válaszul a hadsereg támadásokat indított a Hamász célpontjai ellen Gáza-szerte, és továbbra is eltávolítanak minden azonnali fenyegetést. A hadsereg ezentúl is határozottan fel fog lépni Izrael minden fenyegetésének megszüntetéséért" - hangsúlyozta az izraeli katonai közlemény.

Palesztin források szerint Hán Júniszban, Sadzsájában, valamint Gázaváros központjában voltak légicsapások.

Egy izraeli egység a Gázai övezetet kettéválasztó sárga vonalat átlépő terroristákat észlelt. "A terroristák a hadsereg csapatai felé közeledtek az övezet északi részén, közvetlen és azonnali fenyegetés jelentve rájuk" - közölték. "A katonák tüzet nyitottak, és megöltek egy terroristát, ezzel elhárítva a fenyegetést" - ismertette a hadsereg.

A sárga vonalon túli, Izrael által nem ellenőrzött területeken izraeli értékelés szerint tovább erősödik a Hamász. A terrorszervezet működteti a palesztin ellenőrzés alatt álló területet, adókat vet ki, és emberei felügyelik a segélyek beérkezését.

Donald Trump amerikai elnök tervének második, a terrorszervezet lefegyverzését tartalmazó szakasza elakadt, és palesztin elemzők és közvélemény-kutatók szerint javult a Hamász megítélése saját népe körében, mert a lakosság egy része szerint alternatíva híján mégis viszonylag élhető feltételeket biztosít.