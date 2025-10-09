Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.
A szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét - mondta el Mats Malm, a Svéd Akadémia titkára, aki beszámolt arról is, hogy a bejelentés előtt sikerült telefonon elérnie az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai Lászlót.
Az alkotó 2017-ben Budapesten - mti/Marjai János
"Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt" - méltatta közleményében a Svéd Akadémia.
Magyar Nobel-díjasok (1905-2023)
1905 Lénárd Fülöp; 1914 Bárány Róbert; 1925 Zsigmondy Richárd; 1937 Szent-Györgyi Albert; 1943 Hevesy György; 1961 Békésy György; 1963 Wigner Jenő*; 1971 Gábor Dénes; 1986 Polányi János*; 1986 Wiesel, Elie; 1994 Oláh György; 1994 Harsányi János*; 2002 Kertész Imre; 2004 Herskó Ferenc*; 2023 Karikó Katalin*, Krausz Ferenc * megosztva
A 71 éves magyar író a díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintnyi összeget) kap. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.
