Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat

"Krasznahorkai László a Kafkától Thomas Bernhardig nyúló, az abszurdizmus és a groteszk túlzás által jellemzett közép-európai hagyomány nagyszerű epikus írója. De több is rejlik benne: keleti hatások is megmutatkoznak műveiben, amelyek hangvétele szemlélődőbb, finoman hangolt" - méltatta közleményében a Svéd Akadémia.

2025. október 9. 14:10

Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.

A szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét - mondta el Mats Malm, a Svéd Akadémia titkára, aki beszámolt arról is, hogy a bejelentés előtt sikerült telefonon elérnie az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai Lászlót.

Az alkotó 2017-ben Budapesten - mti/Marjai János

Magyar Nobel-díjasok (1905-2023)

1905 Lénárd Fülöp; 1914 Bárány Róbert; 1925 Zsigmondy Richárd; 1937 Szent-Györgyi Albert; 1943 Hevesy György; 1961 Békésy György; 1963 Wigner Jenő*; 1971 Gábor Dénes; 1986 Polányi János*; 1986 Wiesel, Elie; 1994 Oláh György; 1994 Harsányi János*; 2002 Kertész Imre; 2004 Herskó Ferenc*; 2023 Karikó Katalin*, Krausz Ferenc * megosztva

A 71 éves magyar író a díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintnyi összeget) kap. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

Kép: Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2017. március 22. készült Budapesten. MTIMarjai János

MTI