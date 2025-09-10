Latorcai Csaba: A kereszt lelki, közösségi tartóoszlop
A kereszt lelki, közösségi tartóoszlop, olyan fénylő pont Magyarországon és a kontinensünkön, amely szellemi világítótoronyként segít eligazodni napjaink kihívásai közepette - hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke hétfőn a felújított kecskeméti Pataki-kereszt felszentelésén.
Latorcai Csaba XIV. Leó pápa gondolatait idézve azt mondta: „szükségünk van nemcsak a remény diplomáciájára, hanem a remény politikájára és a remény gazdaságára is, hogy Krisztus fényét már itt, a földi városban tükrözhessük”.
Nekünk, magyaroknak, akik hiszünk egy erős, gyökereire támaszkodó Európában, most az a dolgunk, hogy ebben a reményben segítsük visszatalálni a kontinenst ahhoz az úthoz, ami egykor történelmi fennmaradását is szolgálta, ezáltal későbbi fennmaradásának is az alapja. Az pedig a keresztény Európa – emelte ki az államtitkár.
Felemelőnek nevezte, hogy a felújított és megszépült Pataki-kereszt átadását és megáldását az ökumené jegyében együtt ünneplik a római katolikus, a görögkatolikus és a református hívek.
Mert a kereszt valamennyiünket átölel, átöleli az egész emberiséget
- fogalmazott, megjegyezve: még akkor is átölel, ha történetesen Nyugat-Európában a szemünk láttára esnek el a hit várai, sorra szűnnek meg a templomok, keresztény testvéreink sokasága pedig kénytelen elszenvedni a diszkrimináció következményeit. Az ellenőrizetlen bevándorlás következményeként riasztóan nőtt a gyilkosságok, erőszakos cselekmények száma is, amely a vallási türelmetlenség fokozódására vezethető vissza.
Beszédes adatnak nevezte azt is, hogy 2023-ban 2444 keresztényellenes gyűlöletcselekményt regisztráltak a kontinens 34 országában. Ez napi több mint hat keresztényellenes cselekményt jelent csak Európában.
Kiemelte ugyanakkor, hogy nálunk egyre erősebb a Fogadj örökbe egy keresztet! mozgalom, mert mi megóvjuk kétezer éves európai és ősi kultúránk jelképeit.
A 160 kereszt 160 olyan jelzés, amely az élni akarásról, a közösség szeretetéről és a hitünk vállalásáról szól, mert mi, magyarok, hittel és felelősséggel gondolkodunk hazánk és egész Európa jövőjéről.
Az Európai Unióra pedig mint a szuverén nemzetek közösségének békeprojektjeként tekintünk, így támogatjuk a magyar családokat, nyugdíjasokat, gazdákat, a fiatalokat, a kétkezi munkásokat, mert nekünk Magyarország és benne minden magyar békés és biztos jövője az első - jelentette ki a kereszténydemokrata politikus.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a kereszt nem irányul senki ellen. Nem kirekesztő és nem mondja meg ki és hogyan gondolkodjon hitről, vallásról, elfogadásról, netán sokszínűségről, mert a kereszt maga a sokszínűség - mondta Latorcai Csaba. Hozzáfűzte:
a kereszt erőt ad ma is, amikor Európában szinte egyetlen országként hallatjuk hangunkat a mielőbbi béke érdekében, gyermekeink védelmében, és azért, hogy Magyarország megmaradjon magyarnak, Európa európainak.
Mák Kornél, a KDNP vármegyei elnöke arról beszélt, hogy a Fogadj örökbe egy keresztet! kezdeményezés jóvoltából egy újabb út menti feszület újulhatott meg. Felidézte, hogy a Pataki-kereszt Pataki István, Tóth Julianna és Palotás Imre jóvoltából 1862 óta áll az út mentén.
Cseh Tamás, a Kecskeméti Járási Hivatal vezetője szerint az Isten dicsőségére emeltetett kereszt nemcsak a hitet szimbolizálja, nemcsak vallási emlék, hanem közösségi, kulturális és történelmi örökségünk része is, élő emléke a múltnak, amely az idők során a helyi közösség által vált kulturális örökségünk részévé.
Varga László nyugalmazott református püspökhelyettes arról beszélt, hogy a kereszt mindenekfölött az életet jelenti, a földi életben Jézus Krisztus jelenlétét, értünk való áldozatát, halálunkban pedig az egyetlen reménység a keresztáldozat által az örök életet.
Az út menti keresztet Finta József érseki helynök és Feczák László görögkatolikus parókus szentelte meg.
MTI
