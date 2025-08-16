Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója

A két elnök csaknem egy időben érkezett meg a találkozó helyszínére, az Elmendorf-Richardson katonai bázisra. Az élő televíziós közvetítések szerint egyszerre szálltak ki az elnöki gépekből és indultak egymás felé a kiterített vörös szőnyegeken. Ezt követően Trump Cadillacjén továbbindultak a bázis épületébe.

2025. augusztus 16. 05:04

A tervezett időben, péntek este közép-európai idő szerint 10 óra előtt megkezdődött Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója az alaszkai Anchorage-ben - jelentették helyszíni tudósításaikban a nemzetközi hírügynökségek.

A résztvevők a tárgyalás megkezdése előtt nem tettek nyilatkozatot, és kérdésekre sem válaszoltak. A tervek szerint a találkozó után tartanak közös sajtótájékoztatót.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője előzetesen elmondta, hogy a megbeszélésen amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott van jelen, a találkozót követő munkaebéden pedig már Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is részt vesz.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, hogy a csúcstalálkozóhoz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója csatlakozik.

MTI