Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója

A tervezett időben, péntek este közép-európai idő szerint 10 óra előtt megkezdődött Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója az alaszkai Anchorage-ben - jelentették helyszíni tudósításaikban a nemzetközi hírügynökségek.
A résztvevők a tárgyalás megkezdése előtt nem tettek nyilatkozatot, és kérdésekre sem válaszoltak. A tervek szerint a találkozó után tartanak közös sajtótájékoztatót.
A két elnök csaknem egy időben érkezett meg a találkozó helyszínére, az Elmendorf-Richardson katonai bázisra. Az élő televíziós közvetítések szerint egyszerre szálltak ki az elnöki gépekből és indultak egymás felé a kiterített vörös szőnyegeken. Ezt követően Trump Cadillacjén továbbindultak a bázis épületébe.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője előzetesen elmondta, hogy a megbeszélésen amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott van jelen, a találkozót követő munkaebéden pedig már Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is részt vesz.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, hogy a csúcstalálkozóhoz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója csatlakozik.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".
A nagy múltú rádiós szerkesztő a közlemény szerint arról is beszélt, hogy miképpen vezetett az útja a gyermekkori zenei élményektől és a kántori munkától a Magyar Rádió stúdiójáig, de érintette az 1960-as és 70-es évek hazai kultúrpolitikai kereteit is.
A Szegedi Tudományegyetem azt írta: idei nemzetközi eredménye is jól mutatja kiemelkedő oktatási, kutatási, gyógyítási, művészeti tevékenységét, aktív társadalmi szerepvállalását, nemzetközi és hazai kutatókkal és intézményekkel folytatott meghatározó együttműködéseit.