Nacsa Lőrinc: a nemzeti vérkeringésbe mindenki bekapcsolódjon a Kárpát-medencében

Nacsa Lőrinc felidézte: létrehoztak olyan programokat, amelyek alkalmat adtak a találkozásra és egyre szorosabbra "szőtték a Kárpát-medencei hálót". Mint mondta, egy védőháló, ha szoros, akkor nagyon erős és elbír sok mindent, és képes "megtartani a magyarságunkat itt, a Kárpát-medencében".

2025. október 11. 12:05

Az elmúlt 15 év nemzetpolitikájának legfontosabb célja, hogy a nemzeti vérkeringésbe mindenkit bekapcsoljon a Kárpát-medencében - hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Balatonalmádiban, a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitóján mondott köszöntőbeszédében.

Nacsa Lőrinc felidézte: létrehoztak olyan programokat, amelyek alkalmat adtak a találkozásra és egyre szorosabbra "szőtték a Kárpát-medencei hálót". Mint mondta, egy védőháló, ha szoros, akkor nagyon erős és elbír sok mindent, és képes "megtartani a magyarságunkat itt, a Kárpát-medencében".

Az államtitkár megemlítette, hogy e hálónak fontos része a média is, amely mint "negyedik hatalmi ág" rendkívül fontos szerepet tölt be az emberek életében, különösen akkor, ha azt anyanyelvükön olvashatják, hallgathatják. "Ezért a külhoni magyar sajtó fennmaradása és megerősítése nemzeti érdek és hozzájárul a magyarság szülőföldön való boldogulásához" - fogalmazott.

Borítókép: archív

MTI