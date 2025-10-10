Orbán Viktor: 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra

Jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, "hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk", és 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra - hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Zsukiménesben tartott ünnepi kongresszusán pénteken.

2025. október 10. 18:04

A Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre

Beszédében Orbán Viktor nagy örömként emlékezett meg arról, hogy egy magyar ember nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat csütörtökön. Három év alatt ez már a harmadik magyar Nobel-díj, a fizikai és az orvostudományi után most itt egy irodalmi is - jelezte.

A román vendéglátókhoz is fordulva kitért arra is, hogy miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában, Szlovákiában vagy Szerbiában élnek. A magyar nemzetet elsőrendűen nem a földrajz, nem az államhatár, nem is a vér, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze. Irodalom nélkül nincs magyar nemzet - jelentette ki.

Hozzátette azt is, hogy nekünk, magyaroknak van egy rémálmunk: ha nem tudjuk elmondani, mi okból vagyunk a világon, a Jóisten kihúz bennünket a nemzetek könyvéből.

Szorult helyzetben vagyunk, nem érvelhetünk se a méretünkkel, se a számosságunkkal, se a hadseregünkkel, se a gazdagságunkkal, ezért nekünk nehéz jó választ adni. A mi válaszunk, a magyarok válasza csak a teljesítményünk, csak az érdemeink sora lehet - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy mi többet adtunk az emberiségnek, mint amit kaptunk tőle - hangsúlyozta Orbán Viktor.

"Azt válaszolhatjuk a Jóistennek, hogy nézz, Uram, az Árpád-házi szentjeinkre, a nándorfehérvári diadalunkra, Széchenyi Istvánra, Neumann Jánosra, Puskás Öcsire, az olimpiai bajnokainkra, és nézz, Uram, a Nobel-díjasainkra"

- fogalmazott, hozzátéve: a Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre.

"Ezért kell megköszönnünk Krasznahorkai Lászlónak, hogy munkásságával szerzett ismét néhány évtizedet a magyar nemzet számára" - jegyezte meg.

Az RMDSZ nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező

Orbán Viktor azt mondta: a jövő nem azoké, akik nézelődnek, hanem azoké, akik cselekednek. A jövő azoké, akik a tetteikkel és a munkáikkal beszélnek, és aki nem él a jövő lehetőségeivel, elveszíti azt - mutatott rá.

Utalva az RMDSZ fennállásának 35. évfordulójára, kiemelte: a szervezet bebizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát.

Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Brüsszelben a magyar érdekek képviselője, Budapesten pedig a megbízható partner

- foglalta össze a magyar miniszterelnök, aki kiemelte: az RMDSZ nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező.

Hangsúlyozta:

jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, "hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk", és 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.

Orbán Viktor azt mondta: az erdélyi magyarság az élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. Ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el - húzta alá.

Az erdélyi magyar közösség erős, dolgozik, nevel, teremt, épít és győz. Minden nap újra és újra győz - fogalmazott.

Románia és Magyarország közös érdeke, hogy a Duna medencéjében stabilitás legyen

A kormányfő azt mondta, Budapesten úgy látják, Románia és Magyarország közös érdeke, hogy a Duna medencéjében stabilitás legyen. Azt itt élő népek ne letapossák egymást, hanem "összeműködjenek". Ha a szomszédaink erősek és szabadok, mi is erősebbek és szabadabbak leszünk, ezért érdekeltek vagyunk Románia fejlődésében, Bolojan miniszterelnök és kormánya sikerében is - hangsúlyozta.

"Ma béke, együttélés, összeműködés van"- mondta, hozzátéve: magyar részről Románia csatlakozásának a kivívása a schengeni övezethez ennek bizonyítéka. Ilyen múlttal, amilyen a két ország közös múltja, a békés együttélés nem magától értetődő, nem véletlen, hanem döntés nap mint nap.

Mi ehhez a döntésünkhöz keresünk román partnereket nap mint nap - mutatott rá.

Orbán Viktor aláhúzta: amit 35 év alatt felépítettek az maga a nemzedékük öröksége. Azt kívánta, hogy legyen bátorságuk megőrizni, amit elértek, erejük, folytatni, amit elkezdtek. Legyen hitünk, abban, hogy a legjobb napjaink még előttünk vannak - fogalmazott.

A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! - zárta beszédét a magyar miniszterelnök.

MTI