Pannonhalma évezrede őrzi a magyar államiság és a kereszténység értékeit

Pannonhalma a múlt örökségének megőrzése mellett minden korban képes a megújulásra - fogalmazott, hozzátéve, hogy Szent István öröksége, a bencés szellemiség és a kortárs alkotás szabadsága egymást gazdagítva mutat példát arra, hogyan lehet a gyökerekhez hűen, mégis nyitottan élni.

2025. augusztus 23. 08:10

Pannonhalma több mint ezer éve megszakítás nélkül őrzi a magyar államiság és a keresztény kultúra értékeit - emelte ki Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a Pannonhalmi Főapátságban, a 21. Arcus Temporum fesztivál megnyitóján péntek este.

Az államtitkár köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a bencés rend a hit mellett az európai műveltség, az írásbeliség, a tudomány és a gazdasági ismeretek értékeit is meghonosította hazánkban, és a monostor a magyarországi szellemi élet és a közösségi kultúra egyik legjelentősebb központjává vált.

Hozzátette: Pannonhalma a folytonosság és a megújulás helyszíne, amely "a gyökerekhez való hűséggel és a korszakok újításai iránti nyitottsággal vált a magyar kulturális önazonosság egyik legfontosabb szimbólumává".

Ennek a folytonosságnak és nyitottságnak a szellemében született meg és bontakozik ki évről évre az Arcus Temporum fesztivál is, amelynek neve is kifejezi az esemény küldetését, miszerint hidat építeni múlt és jelen, hagyomány és kortárs művészet között - mondta.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát emlékeztetett, hogy a fesztivál idei témája a kert, ami azt üzeni, hogy "Isten és ember, ember és ember, ember és környezet békéje helyreállítható".

A főapát szerint aki Szent Márton hegyére felmegy, kertet művel, mert hitet tesz amellett, hogy "a kultúra - a zene, a képzőművészet, az irodalom - és a spiritualitásnak az eszközeivel" javíthat valamit az emberek közötti viszonyokon, "egymás arcában Isten vonásait is újra meg újra felismerjük".

Miklósa Erika, a MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy a kert az "őszinteség ősforrása", mert minden a maga egyszerű valóságában létezik.

A kert tanító is, mert megtanít a türelemre, az alázatra és a figyelmes szemlélődésre - fűzte hozzá.

Kép: A Pannonhalmi Főapátságban, a 21. Arcus Temporum fesztivál megnyitóján 2025. augusztus 22-én. MTI/Krizsán Csaba

MTI