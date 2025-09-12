Politikusok helyett mesterséges intelligencia? Albániában kinevezték a világ első AI-miniszterét a korrupció visszaszorításáért

Edi Rama miniszterelnök negyedik ciklusát kezdi meg, és kabinetbemutató beszédében bejelentette: Diella lesz az első olyan kormánytag, aki nem létezik fizikai valójában, hanem teljes egészében AI által generált virtuális entitás. Feladata, hogy minden állami közbeszerzést átláthatóan, korrupciómentesen kezeljen. Rama szerint ezzel Albánia közelebb kerülhet ahhoz a célhoz, hogy 2030-ra az Európai Unió teljes jogú tagja legyen.

A közbeszerzések kiosztása eddig a korrupció egyik fő forrása volt az országban, amelyet nemzetközi szakértők gyakran neveznek a bűnszervezetek pénzmosó központjának. A drog- és fegyverkereskedelemből származó hatalmas összegek sokszor az állami szerződéseken keresztül kerültek a legfelsőbb politikai körökbe.

Diella azonban – legalábbis papíron – se nem megvesztegethető, se nem fenyegethető, se nem manipulálható. A rendszer idén év elején már bemutatkozott az e-Albania platformon, ahol virtuális asszisztensként segített a polgároknak hivatalos dokumentumok beszerzésében. Hagyományos albán népviseletben, hangvezérléssel kommunikál, és elektronikus aláírással látja el az iratokat, gyorsítva az ügyintézést.

Mindez ígéretes, de nem mindenki hisz benne. Egy Facebook-felhasználó így kommentálta a hírt:

„Még Diellát is korrumpálni fogják Albániában.”

Mások attól tartanak, hogy az AI csak újabb bűnbak lesz: ha a korrupció nem szűnik meg, rá lehet majd fogni a virtuális miniszterre - hívta fel a figyelmet a Reuters.

Az albán parlament a napokban ül össze először a májusi választások óta, de egyelőre nem tudni, mikor szavaznak a kormányról. Addig is minden szem Diellára szegeződik: vajon a mesterséges intelligencia valóban képes lesz megtörni a korrupció évszázados láncait, vagy csak egy látványos politikai kísérlet marad?