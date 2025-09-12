Politikusok helyett mesterséges intelligencia? Albániában kinevezték a világ első AI-miniszterét a korrupció visszaszorításáért
Albánia történelmet írt: a közbeszerzések felügyeletét egy mesterséges intelligencia kapta meg. Az új „miniszter” neve Diella, ami albánul „napot” jelent - és valóban, a kormány reményei szerint fényt hoz a közélet legsötétebb zugaiba.
2025. szeptember 12. 13:07
Edi Rama miniszterelnök negyedik ciklusát kezdi meg, és kabinetbemutató beszédében bejelentette: Diella lesz az első olyan kormánytag, aki nem létezik fizikai valójában, hanem teljes egészében AI által generált virtuális entitás. Feladata, hogy minden állami közbeszerzést átláthatóan, korrupciómentesen kezeljen. Rama szerint ezzel Albánia közelebb kerülhet ahhoz a célhoz, hogy 2030-ra az Európai Unió teljes jogú tagja legyen.
A közbeszerzések kiosztása eddig a korrupció egyik fő forrása volt az országban, amelyet nemzetközi szakértők gyakran neveznek a bűnszervezetek pénzmosó központjának. A drog- és fegyverkereskedelemből származó hatalmas összegek sokszor az állami szerződéseken keresztül kerültek a legfelsőbb politikai körökbe.
Diella azonban – legalábbis papíron – se nem megvesztegethető, se nem fenyegethető, se nem manipulálható. A rendszer idén év elején már bemutatkozott az e-Albania platformon, ahol virtuális asszisztensként segített a polgároknak hivatalos dokumentumok beszerzésében. Hagyományos albán népviseletben, hangvezérléssel kommunikál, és elektronikus aláírással látja el az iratokat, gyorsítva az ügyintézést.
Mindez ígéretes, de nem mindenki hisz benne. Egy Facebook-felhasználó így kommentálta a hírt:
„Még Diellát is korrumpálni fogják Albániában.”
Mások attól tartanak, hogy az AI csak újabb bűnbak lesz: ha a korrupció nem szűnik meg, rá lehet majd fogni a virtuális miniszterre - hívta fel a figyelmet a Reuters.
Az albán parlament a napokban ül össze először a májusi választások óta, de egyelőre nem tudni, mikor szavaznak a kormányról. Addig is minden szem Diellára szegeződik: vajon a mesterséges intelligencia valóban képes lesz megtörni a korrupció évszázados láncait, vagy csak egy látványos politikai kísérlet marad?
GK
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
Egy ukrán apa nem vehetett részt a háború elől az Egyesült Államokba menekült, és ott meggyilkolt lánya temetésén, miután az ukrán hatóságok a hadiállapot miatt megtiltották számára az ország elhagyását. A tragédia újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire kegyetlen következményekkel jár a háborús jogrend a hétköznapi családok életében.
-
Albánia történelmet írt: a közbeszerzések felügyeletét egy mesterséges intelligencia kapta meg. Az új „miniszter” neve Diella, ami albánul „napot” jelent - és valóban, a kormány reményei szerint fényt hoz a közélet legsötétebb zugaiba.
-
A magyaroknak észben kell tartania, hogy az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb ügy, a világnak nem, "a nagyfiúk" nem csak erről tárgyalnak. A világnak más problémái is vannak, amelyek Oroszországhoz köthetőek, közte a világ energiaellátása - mutatott rá Orbán Viktor.