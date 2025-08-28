Semjén Zsolt: Lehetőséget biztosítunk a jövő József Attiláinak

Kétezer rászoruló gyermek táskáját töltjük meg tanszerekkel. Lehetőséget biztosítunk a jövő József Attiláinak – hangsúlyozta Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által meghirdetett, Iskolakezdés együtt akció sajtótájékoztatóján.

2025. augusztus 28. 18:57

A KDNP idén is csatlakozik az Ökumenikus Segélyszervezet tanévkezdési akciójához, amelynek célja 2000 hátrányos helyzetben lévő gyermek iskolakezdésének a támogatása minőségi tanszercsomagokkal. A KDNP frakciójának ajándékait Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a párt elnöke és Simicskó István frakcióvezető adták át a segélyszervezet számára.

„Szegények mindig lesznek veletek” (Mk 14,7)

Mindenkinek megvan a dolga a teremtett világ rendjében. Az államnak a dolga az, hogy a gyerekek számára biztosítsa az oktatást, a tanári fizetésemeléstől kezdve az ingyenes tankönyveken át megvan a maga államigazgatási felelőssége. Bár az állam ellátja ugyan a saját feladatát, de vannak olyan élethelyzetek, olyan egyéni tragédiák, nehéz sorsok, amik tekintetében mindig marad szerep a civil társadalomnak, az egyes embereknek és a segélyszervezeteknek – közölte a tanszercsomagok átadásán Semjén Zsolt , majd folytatta:

Ha minden tökéletesen működne, akkor is szükség lenne arra, hogy személyes gesztusok legyenek. Az Úr Jézus azt mondta, hogy „szegények mindig lesznek veletek” (Mk 14,7), ezzel arra mutatott rá, hogy mindig lesz helye a karitatív szerepvállalásnak, de a kulcsfontosságú dolog az, hogy nemcsak a materiális javakban való segítségre van szükség, hanem az emberi gesztusokra.

Amikor egy tanszercsomagot kap egy nehéz helyzetben, nehéz sorsban lévő gyerek, akkor nem csak azt kapja, ami materiálisan az a füzet, táska, az a filctoll készlet, hanem azt a gesztust is, hogy valaki gondol rá. Valakinek fontos ő, valaki szeretettel gondol rá. Ez az az emberi gesztus, ami mindig szükséges arra, hogy kiegészítse az állami feladatvállalást – hívta fel rá a figyelmet a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

A KDNP kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség biztosítását, a rászorulók megsegítését, valamint a hátrányos helyzetű családok terheinek csökkentését, annak érdekében, hogy minden diák egyenlő esélyekkel kezdhesse el a tanévet

Hatodik alkalommal igyekszünk segíteni a tanévkezdést az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül. Nincsen tökéletes emberi világ, nincsen tökéletes emberi társadalom, mindig is voltak, és mindig is lesznek hátrányosabb helyzetű családok, gyermekek. Arra kell törekednünk, hogy valamilyen módon ezt a hátrányt megpróbáljuk kompenzálni, kiegyenlíteni, egyfajta esélyegyenlőséget adva mindenki számára – emelte ki Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője.

A rászoruló szegény családokat szeretnénk a tanszercsomagokkal támogatni gyermekeiken keresztül, és bízunk benne, hogy ezt örömmel fogják fogadni, hiszen alapvetően a kereszténydemokrácia, a keresztény szociális gondolkodás arról szól, hogy az elesetteket, a rászorulókat felkaroljuk, újabb és újabb segítséget nyújtva az emberek, a családok számára.

Ezt a családközpontú politikát várjuk el a mindenkori kormánytól is, aminek a miniszterelnök-helyettes úr az élharcosa, aki hatékonyan tudja érvényesíteni a kereszténydemokrácia értékeit mind az egyházak támogatásában, mind a családtámogatási politikának a kiszélesítésében a kormányzaton belül – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Már hónapokkal ezelőtt elkezdtük a munkát, hogy az intézményi hálózaton keresztül kik azok a gyerekek, akik leginkább rászorulnak a támogatásra. A kitűzött célunkat a széleskörű összefogásnak köszönhetően el fogjuk érni, a becsengetésig 2000 iskolatáskát töltünk meg minőségi tanszerekkel. Az üzenet része azonban nem csak az, hogy megtöltjük ezeket a táskákat, mert ezek csak tárgyak, eszközök, hanem az, hogy a támogatott gyermekek hasonló módon tudják elkezdeni a tanévet, mint a szerencsésebb helyzetben lévő társaik, ez pedig egy löketet ad nekik, ami által ők is büszkén kezdhetik meg a tanulmányaikat, és reméljük, hogy mindenki minél sikeresebben tudja venni az akadályokat – jelezte Fekete Dániel, a segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója.

Lehet, hogy egy új József Attilának és egy új Nobel-díjasnak segítünk ezekkel a füzetekkel – jegyezte meg Semjén Zsolt, az asztalon elterülő tanszercsomag felé tekintve.

Gerzsenyi Krisztián