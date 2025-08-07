"Többé nem akarok kimaradni a családom életéből" - Visszavonul Skócia keresztény miniszterelnök-helyettese

Kate Forbes, Skócia keresztény hitű miniszterelnök-helyettese és a Skót Nemzeti Párt (SNP) egyik legismertebb alakja, bejelentette, hogy a jövő évi választásokon nem indul újra. Döntésének hátterében a családi életre való fókuszálás áll.

A 35 éves Forbes - aki a Skye, Lochaber és Badenoch térséget képviseli a skót parlamentben - 2026 májusáig marad hivatalban, de jelezte: nem kíván újraindulni a következő választáson, mert nem akar többet kimaradni „a kislányának korai, megismételhetetlen éveiből”.

A politikus a BBC Scotland Newsnak adott interjújában úgy fogalmazott:

„Az elmúlt években próbáltam egyensúlyt találni a Highland régió képviselete, a kormányzati munka és a kisgyermekes családi élet között. De úgy érzem, nem szeretnék még többet kihagyni a kislányom életéből.”

Azt is elmondta, hogy a lakóhelye és a parlamenti munka színhelye, Edinburgh közötti távolság komoly kihívást jelentett számára:

„Szeretnék jobban jelen lenni a családom életében, de ez nem egyeztethető össze e munka távolságból és elköteleződésből fakadó terheivel.”

Népszerű, de megosztó alak

Forbes távozása aggodalmat keltett az SNP jövőjét illetően, különösen, hogy a párt támogatottsága az utóbbi időben csökkent, többek között a transzneműekkel kapcsolatos politikája és a kormányzati teljesítmény miatt. Ennek ellenére Forbes - aki gyakran a józan hangként jelenik meg a párton belül - továbbra is népszerű maradt, különösen a mérsékeltebb szavazók körében.

Sokan úgy vélik, hogy Forbes korábban méltánytalanul maradt alul a pártvezetői versenyben, amikor megosztó nézetei miatt támadások érték. 2014-ben például kijelentette, hogy ha akkoriban parlamenti képviselő lett volna, nem szavazta volna meg az azonos neműek házasságát. Keresztény hitére hivatkozva elmondta, hogy a Skót Szabad Egyház tagjaként hagyományos értékrendet vall házasság, abortusz és szexualitás kérdésében.

Nyilatkozatai után sokan bigottnak nevezték, és ez végül hozzájárult ahhoz, hogy alulmaradt a vezetőválasztáson Humza Yousaffal szemben, aki muszlim politikusként történelmet írt, de alig több mint egy év után lemondott a párton belüli támogatás elvesztése miatt.

Őt váltotta John Swinney, aki miniszterelnökként Forbes-t nevezte ki helyettesévé. Swinney a közösségi médiában tett nyilatkozatában így méltatta Forbes döntését:

„A frontvonalbeli politikai szerepvállalás komoly kihívás, megértem Kate döntését, bár sajnálom, hogy így döntött. Örülök, hogy továbbra is a kormányban dolgozik, és fontos szerepet játszik az SNP munkájában.”

A politikai jövője nyitott

Bár Forbes a politikai visszavonulás mellett döntött, jelezte, hogy továbbra is kampányolni fog az SNP mellett, és a közéletben való szerepvállalásról sem mondott le véglegesen. Támogatói szerint a politikusnak komoly esélye lehet a jövőben egy újabb vezetői pozíció megszerzésére – különösen, ha az SNP új irányt keres.

