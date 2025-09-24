Tuzson Bence: Aljas rágalom, hogy a Szőlő utcai büntetőügyben politikus neve felmerült volna, de kiskorú sértett sincs
Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán közzétett videóüzenetében ismertette jelentését, amelyet a kormány megbízásából készített a nagy port kavart Szőlő utcai büntetőüggyel, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokkal kapcsolatban.
2025. szeptember 24. 13:55
A tárcavezető hangsúlyozta: a vizsgálat egyértelműen tisztázta, hogy a büntetőeljárásban kiskorú sértett nem merült fel. Mint fogalmazott,
„minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna”.
Tuzson Bence kiemelte: a miniszterek ártatlanságához kétség sem férhet.
A jelentés arra is rámutatott, hogy az ügyet szervezett akcióként próbálták felhasználni, amit az események sorrendje és az egymást követő megszólalások világosan bizonyítanak. A miniszter szerint az is kiderült, hogy idegen titkosszolgálati szál is felmerül az ügyben.
Tuzson Bence hangsúlyozta: a kormány nem hagyja szó nélkül a hazug vádakat és a politikai támadásokat. „Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már meg is tettük” – jelentette ki.
Az igazságügyi miniszter azóta a teljes jelentést nyilvánosságra hozta a Facebook oldalán, hogy mindenki számára világossá váljon, milyen alaptalan és rosszindulatú vádaskodások zajlottak az elmúlt napokban.
GK
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán közzétett videóüzenetében ismertette jelentését, amelyet a kormány megbízásából készített a nagy port kavart Szőlő utcai büntetőüggyel, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokkal kapcsolatban.
-
Egy idős ferences szerzetest verbális támadás ért, csupán azért, mert a templom harangja jelezte a szentmise kezdetét. A jelenlévő tüntetők – köztük Hadházy Ákos ellenzéki politikus – bekiabálásokkal, sértő kijelentésekkel és egyházellenes szlogenekkel zavarták meg a szertartás légkörét.
-
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Harcosok órája online műsorban nyilatkozott arról, hogy a Szőlő utcai gyermekotthonnal kapcsolatos vádakat „aljas és alaptalan lejáratókampánynak” tartja, mely szerinte már nem csak személyeket, hanem az állam működését is célozza.