Tuzson Bence: Aljas rágalom, hogy a Szőlő utcai büntetőügyben politikus neve felmerült volna, de kiskorú sértett sincs

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán közzétett videóüzenetében ismertette jelentését, amelyet a kormány megbízásából készített a nagy port kavart Szőlő utcai büntetőüggyel, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokkal kapcsolatban.

2025. szeptember 24. 13:55

A tárcavezető hangsúlyozta: a vizsgálat egyértelműen tisztázta, hogy a büntetőeljárásban kiskorú sértett nem merült fel. Mint fogalmazott,

„minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna”.

Tuzson Bence kiemelte: a miniszterek ártatlanságához kétség sem férhet.

A jelentés arra is rámutatott, hogy az ügyet szervezett akcióként próbálták felhasználni, amit az események sorrendje és az egymást követő megszólalások világosan bizonyítanak. A miniszter szerint az is kiderült, hogy idegen titkosszolgálati szál is felmerül az ügyben.

Tuzson Bence hangsúlyozta: a kormány nem hagyja szó nélkül a hazug vádakat és a politikai támadásokat. „Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már meg is tettük” – jelentette ki.

Az igazságügyi miniszter azóta a teljes jelentést nyilvánosságra hozta a Facebook oldalán, hogy mindenki számára világossá váljon, milyen alaptalan és rosszindulatú vádaskodások zajlottak az elmúlt napokban.

GK