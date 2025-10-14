Vb-selejtező: Portugália-Magyarország: 2:2

Válogatottunk óriási sikert ért el. Nemcsak lelkesen, hanem helyenként jól játszott. Rossi azt akarta, hogy a mieink emelt fővel jöhessenek le a pályáról: csapatunk túlteljesített.

Utoljára frissítve: 2025. október 14. 22:54

2025. október 14. 19:50

Akarás és ötletesség együtt

93. perc: Éles Lukács-beadást Szoboszlai a hálóba lő: 2:2.

78. perc: Ronaldo lejön, nálunk Vitális be. Kerkez le, Dárdaival vált.

76. per: Kétszer egymás után saját térfélen adjuk el a labdát.

72. perc: Kapufát fejel Szalai.

69. perc: Sallai 60 méterről lő kapura, centikkel megy mellé, a kapus kint állt.

66. perc: Nego mezét rántják, nem mernek tizenegyet adni a bírók.

65. perc: Lukács rossz beadássával oda egy jó helyzet.

63. perc: Egy fejest Tóth hatalmas bravúrral véd.

60. perc: Kapufát lőnek a portugálok. Majd újabb kapufát.

59. perc: Bolla helyére Lukács jön be.

57. perc: Ronaldo fölé pörget.

56. perc: Szoboszai löését védi Costa.

54. perc: Szoboszlai 10 méterről a kapusba fejeli a labdát.

50. perc: Tóth vetődve fogja a labdát.

Rossi nem cserélt a félidőben.

47. perc: Ronaldo újabb lesgyanús helyzetből a hálóba lő, megadják: 2:1

38. perc: Bolla beadását Sallai kabásból a kapusba rúgja.

34. perc: Varga nagy helyzetben, kimarad.

30. perc: Portugál kezezés a tizenhatoson belül, de a bírók nem mernek tizenegyest adni.

28. perc: Tóth lehúz egy beadást, miközben ápolás miatt emberhátrányban játszunk.

22. perc: Ronaldo lesgyanús helyzetből a hálóba lő: 1:1

16. perc: Szoboszlai lövése elzúg a kapu előtt.

14. perc: Ronaldo lő, Tóth véd.

8. Perc: Szoboszlai szögletét Szalai befejeli: 0:1

7. Sallai balos pörgetését a kapus szögletre üti.

4. perc: Ronaldo 17 méterről ballal fölé durrant.

Marco Rossi két helyen változtatott a portugálok elleni vb-selejtezőre az örmények elleni mérkőzéshez képest: Tóth Alex és Lukács Dániel kimaradt, míg eltiltása lejárta után Sallai Roland és Varga Barnabás újra bekerült a magyar válogatott kezdőcsapatábába.

A Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt kedden 20:45-től az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti, felvezető műsorral már 20 órától várja a nézőket az állami sportcsatorna!

A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai, Styles – Bolla, Varga B., Sallai.

A kispadon: Demjén (k), Szappanos (k), Dárdai M., Mocsi, Osváth, Csongvai, Ötvös, Vitális, Tóth A., Gruber, Molnár R., Lukács.

Az már hétfőn eldőlt, hogy Nagy Zsolt betegség miatt kihagyja a Portugália elleni világbajnoki selejtezőt, majd kedd délelőtt tovább szűkült a keret, miután kiderült, hogy a Marco Rossi vezette szakmai stáb Balogh Botondot és Tóth Barnát sem nevezi a kedd esti meccsre.

Szurkolóink Lisszabonban

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:

Írország–Magyarország 2–2

Magyarország–Portugália 2–3

Magyarország–Örményország 2–0

10.14., 20:45: Portugália–Magyarország

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

Kép: Loic Nego és Marco Rossi szövetségi kapitány (b-j) a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az Estádio José Alvalade stadionban, Lisszabonban 2025. október 13-án.

