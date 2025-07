Vizes vb - Az olimpiai bajnok kiütésével döntőben a női vízilabda-válogatott

A válogatott sorozatban másodszor, története során hatodszor játszhat világbajnoki döntőt, szerdai ellenfele a világkupa-győztes görög csapat lesz, amelyet a csoportkör nyitányán, tíz nappal ezelőtt 10-9-re legyőzött.

2025. július 21. 18:25

A magyar válogatott játékosai ünneplik győzelmüket a női vízilabdatorna elődöntőjében játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzés végén a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 21-én. A magyar válogatott 15-9-re legyőzte a spanyol csapatot. MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar női vízilabda-válogatott lehengerlő játékkal 15-9-re legyőzte az olimpiai bajnok spanyol csapatot a szingapúri világbajnokság hétfői elődöntőjében.

A magyar együttes álomszerűen, a 6-2-re megnyert negyeddel kezdte a mérkőzést, támadásban és védekezésben is kimagaslóan teljesített, aminek köszönhetően a harmadik játékrész végére (14-6) eldöntötte az összecsapást.

A válogatott sorozatban másodszor, története során hatodszor játszhat világbajnoki döntőt, szerdai ellenfele a világkupa-győztes görög csapat lesz, amelyet a csoportkör nyitányán, tíz nappal ezelőtt 10-9-re legyőzött.

Vizes vb, női vízilabdatorna, elődöntő:

Magyarország-Spanyolország 15-9 (6-2, 5-2, 3-2, 1-3)

gólszerzők: Szilágyi, Keszthelyi 3-3, Leimeter, Vályi 2-2, Tiba, Garda, Varró, Faragó, Rybanska 1-1, illetve Ruiz 3, Ortiz 2, Leiton, Crespi, González, Prats 1-1

Magyarország: Neszmély - Vályi, Varró, Sümegi, Keszthelyi, Leimeter, Faragó - cserék: Rybanska, Dömsödi, Tiba, Garda, Szilágyi, Hajdú

A magyarok keretéből ezúttal is Peresztegi-Nagy Kinga maradt ki, míg a kapu előtt ismételten Neszmély Boglárka tempózott.

Mindkét oldalon centerezéssel próbálkoztak az első támadásokból, de amíg Varró Eszter a kapusba csavart, addig Paula Leiton a hálóba talált. Az első emberhátrányt sikeresen kivédekezte a magyar csapat, majd elöl Varró harcolt ki kiállítást, amit Leimeter Dóra értékesített. A második spanyol fórmegjátszás is eredménytelenül zárult, a túloldalon viszont Tiba Panna néhány lóba után a spanyol kapus feje fölé bombázva talált be előnyből.

A spanyolok a harmadik létszámfölényüket sem tudták gólra váltani, viszont a magyarok hibátlan mérlege is odalett ebben a statisztikában. Dömsödi Dalma ezen támadáson belül még egy előnyt harcolt ki, Garda Krisztina pedig egy passz után kilőtte a bal alsót. Hátrányban újabb remek védekezés után Varró is kiállítást harcolt ki, s ezúttal maga fejezte be az akciót, a spanyolok szövetségi kapitánya, Jordi Valls pedig kénytelen volt időt kérni. A megbeszélés után azonban Szilágyi rögtön labdát szerzett, a spanyolok kapusa pedig még bőven kint tempózott, a magyar játékos így a fél pályáról könnyedén ívelt a hálóba. Dömsödiről megint kiállították az emberét, Faragó Kamilla pedig a kapus feje fölött értékesítette a fórt. A spanyolok rossz sorozatát 14 másodperccel a negyed vége előtt Elena Ruiz törte meg (6-2).

Mindkét oldalon sikeresen végigvitt emberelőnnyel kezdődött a második negyed - magyar részről Leimeter volt a befejező -, majd a csapatkapitány, a tizedik vb-jén szereplő Keszthelyi Rita is hozzászólt a meccshez egy parádés kétkapufás pattintott lövéssel. Újabb kimaradt spanyol lehetőségek után Rybanska Natasa is feliratkozott a gólszerzők közé, a támadóidő utolsó másodpercében minden mindegy alapon kilőtte a kapu jobb oldalát.

A spanyolok fórban sem tudták igazi ziccerig játszani a labdát, a lefordulásból pedig Szilágyi közelről süllyesztette el a kapust, és szerezte a tizedik magyar gólt. Elképesztően hatékonyak voltak hátrányban a magyar blokkok, amelyeken ha nagy nehezen túl is jutottak a spanyolok, akkor Neszmély "jelentette a végállomást" a számukra. Az olimpiai címvédő 40 másodperccel a nagyszünet előtt talált be újra, a magyarok viszont emberelőnyben fejezhették be a félidőt, Keszthelyi Rita pedig góllal tette ezt meg (11-4).

Hátrányban Neszmély-védéssel indult a harmadik felvonás, majd Rybanska harcolt ki kiállítást, de Faragó ejtése nem ért célba. Neszmély újabb védéséből a női mezőny leggyorsabb játékosa, Vályi Vanda úszott meg, és fejezte be a ziccert. A spanyolok a pályafutását a Ferencvárosban folytató Bea Ortiz szép ejtésével találtak be hosszú idő után újra, de a válasz azonnal jött, jövőbeli csapattársa, Keszthelyi emelkedett ki a falból fórban és lőtt a hálóba (13-5). Szilágyi fél perccel a negyed vége előtt ötöst harcolt ki, amit Vályi értékesített, de a spanyolok még válaszolni tudtak (14-6).

A záró nyolc percben a magyaroknak gyakorlatilag már csak az időt kellett megfelelően futtatniuk, ráadásul mindeközben Neszmély remek formája sem hagyott alább. Szilágyi újabb gólt szerzett, hogy ez a játékrész se teljen el magyar találat nélkül. A spanyolok a végén csak kozmetikázni tudtak az eredményen, és így is hatgólos különbséggel kaptak ki (15-9).

Neszmély Boglárka a női vízilabdatorna elődöntőjében játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 21-én. MTI/Koszticsák Szilárd

MTI