Négy hétre bezár a Keleti pályaudvar

2025. július 21. 20:09

Felújítás miatt augusztus 25-től négy hétre bezár a Keleti pályaudvar - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon hétfőn közzétett videóban.

Hegyi Zsolt felidézte: tavaly nyár végén, ősz elején két mozdony kisiklása is rávilágított arra, hogy a Keleti pályaudvarnak, az ország legnagyobb forgalmú vasútállomásának felújítását fel kell gyorsítani. A MÁV vezérigazgatójaként ezért az egyik első döntése a Keleti-program elindítása volt tavaly ősszel - emlékeztetett.

A munka oroszlánrésze azonban most jön, augusztus 25-től négy hétig teljes lezárás mellett újítják meg a pályaudvaron a műszaki állapotokat - fogalmazott.

A vezérigazgató ismertette: váltót, vágányt és felsővezetéket cserélnek, olyan volumenű beavatkozásokat végeznek, amelyek évekre rendezik a Keleti pályaudvar működését.

Az ország legnagyobb pályaudvarának lezárása soha nem jöhet jókor, mert a vágányzár mindig több utazási idővel és kényelmetlenséggel jár - fejtette ki. Hegyi Zsolt az utasok türelmét előre megköszönve elmondta: ahogy a rákosrendezői vágányzárnál, most is készülnek alternatív Volánbusz-járatokkal, és szorosan együttműködnek a BKK-val.

A Keleti-program a MÁV 2025-ben végzett legnagyobb pályakarbantartása - hangsúlyozta a videóban a vezérigazgató.

A MÁV-csoport közleménye szerint a megszokott járatok átmenetileg nem a Keleti pályaudvarra érkeznek, és nem onnan indulnak majd. A forgalmi változások jelentősen érintik a győri, pécsi, hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket. Az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átadópontot alakít ki Budapesten, ezek a HÉV és a VOLÁN járataival, valamint a BKK járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről.

A tájékoztatás szerint a Keleti pályaudvaron a 2019-es felújítást követő legnagyobb beruházást hajtják végre. A beavatkozások nagyobb része a műszaki, kisebb része az utasforgalmi tereket érinti. A szeptember 20-ig tartó teljes forgalomszünetelés során éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek és a munkagépek. Síneket, váltókat és több mint 2 ezer talpfát is cserélnek, ágyazatot pótolnak, és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végeznek, 14 kilométeren szabályozzák a vágányokat, és mintegy 16 kilométeren javítják a felsővezetéki hálózatot. Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezik. Átépítik az 1. és 2. vágányok közötti peront, az összes perontetőn is elvégzik a karbantartást, valamint javításokat végeznek a peronok járdáin.

A szeptember elejétől erősödő munkahelyi és iskolai ingázás ideiglenes forgalmi rendjének megszervezésére több megoldás is rendelkezésre áll, mint a nyáron hagyományosan erős távolsági forgalom átirányítására, így a beruházásokat tudatosan időzítették az iskolai szünet végéhez - írták a közleményben.

MTI