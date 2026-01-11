Cipőt, kabátot, takarót kér a rászoruló emberek számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szerző: MTI

2026. január 11. 20:08

A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat - közölte a karitatív szervezet vasárnap az MTI-vel.

Elsősorban

nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot,

pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedők számára.

A felajánlásokat a szeretetszolgálat Budapesten a III. kerületben a Miklós utca 32. alatti hajléktalanellátó központjában, és a Batthyány téren, a Bem rakpart 28. szám alatti központjában 24 órán át fogadja.

A Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményei és

önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat