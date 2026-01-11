A zaporizzsjai Bilohirja elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Szerző: MTI

2026. január 11. 18:08

Elfoglalta Bilohirja települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, Kupjanszknál visszavertek két ukrán támadást és

megsemmisítettek egy, a városháza tetejére drónnal elhelyezett ukrán zászlót,

a szállítóeszközével együtt. A tájékoztatás szerint a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy hadiüzemet, valamint katonai célokra használt energetikai és közlekedési objektumokat, lőszer- és anyagi-műszaki raktárokat, 14 páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, továbbá 130 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Voronyezsben

egy fiatal nő belehalt az éjszakai csapás során lehullott dróntörmelékek okozta sebeibe.

Három másik civil is megsebesült, egyikük kórházi ápolásra szorult.

Alekszandr Guszev, a voronyezsi régió kormányzója közölte, hogy a megye székvárosa felett vasárnapra virradóra

tíz pilóta nélküli repülőszerkezet lőttek le,

ami az egyi legerősebb támadást jelentette a háború kezdete. Tíz többemeletes lakóépület megsérült.