Március 15. - Soltész Miklós: a nemzet ereje, hűsége és hite segítségével vagyunk ma is itt

Szerző: MTI

2026. március 15. 05:04

Itt vagyunk a Kárpát-medencében, ahol lelki és fizikai értelemben is segítik egymást a nemzetben gondolkodók, a nemzetüket szolgáló emberek - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: azonban a háború mindezt beárnyékolja, de ezt nem szabad engedni eluralkodni.

Az 1848/49-es szabadságharc véres bukása ellenére is olyan erőben részesültünk, olyan hűséget tapasztalhattunk meg a nemzetben, olyan reményt, hitet kaptunk, melyek segítségével 177 év után ma is itt vagyunk - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Szatmárnémetiben.

Soltész Miklós az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen hangsúlyozta:

a magyarok megtartották nyelvüket, kultúrájukat, megmaradt a keresztény hitük és egyházaik, illetve "egymásba kapaszkodva, összefogva óvodákat, iskolákat szépítünk és építünk,

hogy a gyermekeknek, fiataloknak biztos jövőjük legyen".

"Legyünk békességteremtők, éljünk békében más nemzetekkel, legyenek bármelyik országban is a magyarjaink" - szólított fel az államtitkár.

A Szatmárnémeti Északi Színházban tartott ünnepségen Soltész Miklós történelmi visszatekintésében arról beszélt, hogy az 1848/49-es magyar forradalmat és szabadságharcot a történészek a legtisztábbnak és legnemesebbnek mondják a korszak akkori eseményei közül, mert nem folyt vér a pesti utcákon és más, magyarok lakta területeken sem.

Őseink nem vérrel és erőszakkal akartak az érthető és jogos követeléseknek érvényt szerezni, a függetlenséget, az önálló nemzeti önrendelkezést sem fegyverrel, hanem tárgyalással akarták kivívni

- emlékeztetett. A kormánypárti politikus kifejtette, az, hogy a rövid szabadságot egy honvédő háborúban próbálták "kínnal és vérrel" megvédeni, az a ránk törő erőszak következménye volt.

A 12 pont követeléseire kitérve Soltész Miklós elmondta: a "felelős minisztériumot", azaz kormányt Budapesten minden magyar joggal várja el ma is, az utolsó pontot, az uniót "mi, magyarok sok tekintetben is másként szeretnénk látni, másképpen szeretnénk megélni, másképp szeretnénk benne élni".

A beszédeket követően

Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere átadta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alapított Ezüst Tulipán-díjat,

amelyet az oktatás kategóriában Gál Ilona Gyöngyi magyartanár, a közösségépítés kategóriában Ilyés Gyula, Szatmárnémeti korábbi polgármestere, sport kategóriában pedig Csik Tibor többszörös román bajnok labdarúgó vehetett át.