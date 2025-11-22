A részvételi színház eszközeivel készül előadás az emberi kapcsolatokról Szegeden

Szerző: MTI

2025. november 22. 17:06

A Szegedi Nemzeti Színház színházpedagógiai alkotótere, a Kooperáló hétfőn mutatja be Én a te helyedben című előadását, amely műfaja szerint az emberi kapcsolataink színházi terápiája - közölte a teátrum az MTI-vel.

Az Én a te helyedben előadás-sorozat keretében a résztvevők a hétköznapokból hozott kapcsolati és kommunikációs problémákkal dolgozhatnak: például mit mondjanak akkor, amikor egy közel álló személy dühbe gurul, kétségbe esik vagy elszomorodik, miként tudnak támogatóan jelen lenni ezekben a helyzetekben.

Szó esik arról, hogyan mondjanak nemet, amikor bár félnek, hogy a másik csalódik bennük, viszont túlságosan leterheltek ahhoz, hogy jó szívvel igent mondjanak.

A novembert követően januárban, márciusban és májusban is látható előadás fontos témája, hogyan lehetséges az értő figyelem és a biztonságos kommunikációs tér kialakítása: miként válunk képessé meghallgatni másokat vagy éppen magabiztosan, tiszteletteljesen kiállni önmagunkért.

Az előadás célja, hogy a nézők ne csak szemlélők legyenek, hanem aktív részvevők: megoszthatják saját élményeiket, kipróbálhatják a játékszerű helyzeteket és reflektálhatnak saját kommunikációs mintáikra.

A program a kommunikációs készségek és a konfliktuskezelés módszereinek oktatásában úttörő amerikai pszichológus, Thomas Gordon által kidolgozott módszert és a részvételi színház eszközeit ötvözi. A Gordon-módszer a hétköznapi kapcsolatokban is jól alkalmazható kommunikációs eszközöket kínál, amelynek révén jobban megérthetők a társas helyzetek, és hatékonyabbá válik a másokhoz való kapcsolódás - miközben kellő figyelem irányul saját szükségleteinkre, igényeinkre is - írták.

A Kállai Ákos színház- és drámapedagógus, Gyuriczáné Botka Emőke mentálhigiénés tanár és Tódor Marina klinikai és pedagógiai szakpszichológus ötlete alapján készült és vezetett az Én a te helyedben nem csupán előadás, hanem tréning és közösségi élmény is egyszerre. Olyan kapcsolati eszközöket kínál, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a résztvevők hatékonyabban, tudatosabban, kiegyensúlyozottabban kommunikáljanak környezetünkkel, legyen szó baráti, családi vagy munkahelyi viszonyokról. A program különösen ajánlott mindazoknak, akik fejlesztenék kommunikációjukat, szeretnének tudatosabban kapcsolódni és közben önmagukat is jól képviselni.