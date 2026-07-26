Anna-bál - Simon Attila: az igazi érték attól időtlen, hogy minden generáció újra és újra felfedezi

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 26. 08:04

201 éves magyar hagyomány elevenedett föl ebben az évben is Balatonfüreden. Az alkalmat egy 200 éves érték tette szebbé: a herendi porcelán.

Az igazi érték attól válik időtlenné, hogy minden generáció újra és újra felfedezi, megőrzi és tovább gazdagítja - hangsúlyozta a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója szombaton Balatonfüreden a 201. Anna-bál megnyitóján.

Simon Attila - aki egyben a rendezvény idei fővédnöke - azt mondta: szombat este Balatonfüreden két nemzeti büszkeség találkozik, az idén kétszáz éves herendi porcelán és az Anna-bál.

Két hungarikum, amely egyszerre jeleníti meg önmagát és nemzetünket

- tette hozzá.

A herendi porcelán ezért több mint kivételes kézműves alkotás, az Anna-bál pedig ezért több mint hagyomány, mindkettő élő örökség. "Múltjukból merítenek, de mindig a jövőnek szólnak" - fogalmazott.

Simon Attila kiemelte: kevés olyan társadalmi esemény létezik Magyarországon, amely olyan természetes módon kapcsolja össze a hagyományt, az eleganciát és az emberi találkozások örömét, mint a balatonfüredi Anna-bál.

Bóka István (Fidesz-KDNP) Balatonfüred polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott:

az Anna-bál már két évszázada maradandóság, talán a béke szigete is.

Hangsúlyozta: már egy hete az Anna Fesztivál részeként rendezvényeket tartottak a városban, köztük kulturális testvérvárosuk, Mohács kiállítását, akik idén ünneplik a mohácsi csata 500. évfordulóját.

Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában

a házigazda leányának tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg majdani férjével, Kiss Ernő huszár főhadnaggyal, aki később az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló herendi porcelán huszárszobrot egy olyan személynek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi életéért.

Az elismerést idén Bereczki Árpád szemész szakorvos vehette át.

Címkép: herend.com