Az ősz ragyogó színeit köszöntik a szegedi füvészkertben

Szerző: MTI

2025. november 7. 12:08

Az ősz ragyogó színei köszöntik a látogatókat a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében, ahol a szombaton a hagyományos japán ünnep, a momiji alkalmából várják a látogatókat - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Momiji, amikor a hegy istene vörösre festi a faleveleket. Ekkor a japánok szívesen látogatják végig a legfestőibb helyeket. A japán juharok a szegedi füvészkert japánkertjében is bámulatos színes ruhát öltenek ősszel. A levelek október elején kezdenek a vörös és sárga számtalan árnyalatában ragyogni és november közepére az egész tájat mesés színekbe vonják.

Az ujjas juhar vagy legyezőlevelű juhar (Acer palmatum) a japánkert egyik meghatározó növényfaja, magyarul - más fajokkal együtt - a leggyakrabban japán juharnak nevezik. Különleges külleme miatt igen kedvelt dísznövény. A fa fajta egyes változatait bonszaiként is gyakran nevelik. Igen sok változata létezik, akadnak köztük világossárga, halványzöld, bordó szélű, de teljesen sötétbordó levelűek is. Az "ujjas" nevet tenyeresen összetett leveleiről kapta; a 4-12 centi hosszú levelek öt-, hét- vagy kilencujjúak lehetnek. Színüket évszakonként és variánstól függően változtathatják a nyáron zöld levelek ősszel gyakran bordóra váltanak. Színes lombú fajtái zöld fák előtt nagyon kontrasztosak.

A szép fa a japán kultúrában azonban nemcsak dísznövény, hanem mélyebb jelentéssel bíró szimbólum is, mely a csendet, a békét, valamint a természet és az ember közti harmóniát és tiszteletet tükrözi. Népszerű fa a japán kertekben, templomok udvaraiban, valamint a hagyományos művészi alkotásokban is sokszor megjelenő motívum.

Szombaton a botanikus kertben a momiji hagyományos japán ünnepét szeretnénk közelebb hozni a látogatókhoz megmutatva a növényeket és a kultúrát is. A vendégeket Gál Tamás, a gyűjtemény kurátora több időpontban is sétákon vezeti körbe a japánkertben.

A mediterrán üvegházban előadásokon mutatják be az őszi japán ünnep hagyományait, szó esik majd a szamurájkultúráról, de a jellegzetes japán bambuszfuvoláról, a sakuhacsiról is, melyet Bartucz Virág meg is szólaltat koncertjén. A lótuszos tó melletti tisztáson bonszaibemutatót tartanak, a főépületben pedig a japán kalligráfiával és az origamikészítéssel ismerkedhetnek az érdeklődők. Délután a japán teakészítésről hallhatnak a vendégek, a programok sorát pedig napnyugtakor a fényzsonglőrök produkciója zárja a Momiji jegyében.