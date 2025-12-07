Caligula politikája az Európai Unióban

Szerző: Molnár Pál

2025. december 7. 10:07

Egy római császár a lovát akarta kinevezni konzulnak, az EU vezetői egy mentelmi jogos figurát ültetnének egy tagállam élére. Mit üzen nekünk az élet tanítómestere, a történelem? Interjú Bánó Attila Európa-érmes publicistával.

Egyelőre még nem küldött tankokat tagállamokra − ezt az erényt a Szovjetunió politbürójával szemben az Európai Unió korrupt garnitúrájának javára írhatjuk. Bánó Attila Európa-érmes publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

− A Római Birodalom históriájából látjuk, hogy amikor pszichopata emelkedik a hatalom csúcsára, abból tömeges tragédia következik. Nekünk ma miért kell az élet tanítómesterének, a történelemnek intelmére figyelnünk?

− Igen, az EU legfőbb vezetőinek jobban kellene figyelniük a történelmi előzményekből levonható tanulságokra. Ezt azért nem teszik, mert nem felelősen gondolkodó, autonóm személyek, s a döntéseiket nem önállóan, józan megfontolások alapján hozzák. Fogva tartja őket az a balliberális kapcsolatrendszer, amely mögött a sokat emlegetett, „nem létező” pénzügyi háttérhatalom rejtőzködik. Ezek a hatalomittas, fogott politikusok

felettébb gátlástalan emberek, akiket nem érdekel, hogy a társadalmakat sújtó kártékony döntéseiknek milyen következményei lesznek vagy vannak, mert elsősorban a megbízóiknak akarnak megfelelni.

A nyugati sajtó előszeretettel festi le Vlagyimir Putyin orosz elnököt diktátorként, Európát fenyegető agresszorként. Ugyanakkor Donald Trumpot és Orbán Viktort is igyekszik befeketíteni, holott ezek a vezetők normálisak, a tetteiket, a döntéseiket saját nemzeteik érdekei motiválják. Putyin megtámadta Ukrajnát, mert már nem tűrhette a kelet-ukrajnai térség orosz lakosságának vegzálását, legyilkolását, illetve a Zelenszkij rezsim csatlakozási szándékát a NATO-hoz. Erről persze nyugaton nem beszélnek, csak arról, hogy a gonosz oroszokat térdre kell kényszeríteni, a demokratikusan fejlődő Ukrajnát (valójában egy velejéig korrupt maffiaállamot) pedig csatlakoztatni az unióhoz. A római őrült császárok egyik legismertebb alakja, Nero, állítólag gyönyörködött a felgyújtott Róma lángjaiban. Amikor napjainkban azt látjuk, hogy a rezzenéstelen arcú EB-elnök, Ursula von der Leyen bejelenti, hogy „Európa harcban áll”, és „Európa területének minden négyzetcentiméterét meg fogjuk védeni”, akkor joggal jut eszünkbe Nero.

Ursula asszonyt, Zelenszkij nagy barátját, szemernyit sem érdekli, hogy az ukrajnai fronton százezrek halnak meg.

Ő és elvbarátai makacsul elutasítják a békekötést szorgalmazó próbálkozásokat, mert nyilván úgy gondolják, hogy ők járnak a normalitás útján, nem pedig a békepárti Donald Trump és Orbán Viktor.

− A korrupt uniós garnitúra úgy tart kézben egy hazai figurát, hogy annak mentelmi jogra van szüksége ahhoz, hogy ne kerüljön bíróság elé. A korrupt garnitúra a kézben tartott, mentelmi jogos figura révén egy teljes társadalomnak okozhat kárt zavartalanul. Ilyen abszurd történelmi helyzet aligha volt a múltban. A magyar kivételesség: híres innovációs készségünk hogyan semlegesítheti ezt a fenyegetést?

− Megnevezhetjük a korrupt garnitúra egyik ismert alakját, Manfred Webert, az Orbán-gyűlölő néppárti elnököt, aki előszeretettel avatkozik a magyar belügyekbe. Weber felkarolta Magyar Péter helytartójelöltet, s erről Caligula, a másik hírhedt őrült császár jut eszünkbe. Ez az ütődött uralkodó ugyanis konzulnak próbálta megtenni Incinatus nevű kedvenc lovát. Nem tudjuk, hogy a lóból lett-e római konzul. Amit tudunk: az előjelek alapján Magyar Péterből sem lesz magyarországi helytartó. A magyar választók többsége tavasszal semlegesíti a kívülről támogatott fenyegetést.

Bánó Attila - Telki, 2025 augusztus.

− Az Európai Unió adófizetőinek pénzéből, amelyet Brüsszel utalt át, a kijevi korrupt garnitúra aranybudikat készíttetett. A brüsszeli korrupt garnitúra úgy tesz, mintha erről nem hallott volna, és további adófizetői milliárdokat kér, hogy azokat a kijevi korrupt garnitúrának utalhassa. Miért állapíthatjuk meg, hogy ilyen erkölcsi mélységbe: a világ korruptjai egyesüljetek mocsarába még az egykori szovjet Kreml sem süllyedt?

− A szovjet diktatúra sok olyan galádságot elkövetett, amelyhez ideológiai indoklást gyártott. Ilyen alapon – például kollektív bűnösségre hivatkozva − százezreket fosztottak meg tulajdonuktól. Ez volt a kommunisták „osztályharca” az „osztályidegenekkel” szemben. Erre hivatkozva tisztességes gazdáktól, értelmiségiektől, vállalkozóktól kobozták el otthonukat, vagyontárgyaikat. A rendszer megteremtette az ideológiát az intézményesített lopáshoz, rabláshoz.

Ma az orosz vagyonnal teszi ezt az unió balliberális vezetése.

A brüsszeli „elit” tevékenysége egyre jobban emlékeztet bennünket a kommunista diktatúrák önkényére.

Ursula von der Leyen nemrég közölte velünk, hogy a harc folytatásához hatalmas hiteleket kell felvennünk, fedezetként pedig rá kell tenni a kezünket az oroszok nyugati vagyonára. Kár, hogy elfelejtette megkérdezni az EU 450 millió lakosát, vajon akarnak-e háborúzni az oroszokkal, helyeslik-e az európai gazdaság versenyképességét romboló oroszellenes szankciókat, és kívánnak-e nyakukba venni olyan gigakölcsönt, amelynek a fedezete lopott pénz, és évtizedekre eladósítja őket? A diktátor asszony regnálása alatt ezek a kérdések sajnos fel sem merülhetnek. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász nem véletlenül írta a Magyar Nemzetben (Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán! – 2025. 12. 04.), hogy „a nemzetközi jog még súlyos nemzetközi jogsértés (például agresszió) esetén sem ad felhatalmazást arra, hogy egy állam vagyonát automatikusan elkobozzák és felhasználják.” Lomnici hozzátette, hogy „Oroszország és az EU a nemzetközi jog értelmében még csak nem is hadviselő felek. Az állami tulajdon (például a központi banki tartalékok) pedig az adott állam pénzügyi szuverenitásának részét képezi, így azzal más államok vagy egy szupranacionális nemzetközi szervezet (például az EU) sem rendelkezhet önhatalmúlag, kifejezett jogi felhatalmazás nélkül”. Ismételten és határozottan rá kell mutatnunk, hogy az oroszokkal háborúzó Ukrajna nem tagja sem a NATO-nak, sem az EU-nak, ezért ez a háború nem a mi háborúnk. Annak idején Ursula asszonnyal esélyesként számoltak, amikor a NATO élére megfelelő vezetőt kerestek. A harcias természetű hölgy végre észre vehetné, hogy Európának semmi köze az ukrajnai háborúhoz, az Európai Bizottság pedig nem a NATO.



Főkép: A rémcsászár, a mai EU-vezetők példaképe. Fotó: Wikipedia