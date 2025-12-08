Elon Musk: Az EU-t meg kellene szüntetni

Elon Musk rendkívül éles hangvétellel reagált az Európai Unió által kiszabott, 120 millió eurós bírságra, amelyet a brüsszeli bizottság a közösségi platform, az X – korábbi nevén Twitter – ellen hozott. A vállalkozó az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Az EU-t meg kellene szüntetni, és vissza kellene adni a szuverenitást az egyes országoknak, hogy kormányaik jobban képviselhessék állampolgáraikat.”

A Bizottság döntésének hátterében a hatóság közlése szerint a platform átláthatósági kötelezettségeinek megsértése áll, különösen a felhasználóknak azonosítást sugalló, úgynevezett ellenőrzési (verifikációs) jelölések megjelenítése és értelmezése kapcsán. A brüsszeli szerv szerint a jelenlegi gyakorlat félrevezető lehet a közösségi felhasználók számára.

Musk egyelőre nem jelezte, hogy jogi úton megtámadná-e a döntést. Ehelyett követelését – az Európai Unió megszüntetéséről – profilja tetején rögzítette, hogy tartósan látható legyen, miközben további bejegyzéseiben ismételten támadta az Uniót, cenzúrával vádolva azt.

A milliárdos emellett felszólította az Egyesült Államok vezetését, hogy vizsgálja meg szankciók bevezetésének lehetőségét Brüsszellel szemben.