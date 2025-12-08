Elon Musk: Az EU-t meg kellene szüntetni
Szerző: Gondola
2025. december 8. 08:38
Elon Musk élesen bírálta az EU döntését, miután 120 millió eurós bírságot szabtak ki az X-re: Az EU-t meg kellene szüntetni, és vissza kellene adni a szuverenitást az egyes országoknak.
Elon Musk rendkívül éles hangvétellel reagált az Európai Unió által kiszabott, 120 millió eurós bírságra, amelyet a brüsszeli bizottság a közösségi platform, az X – korábbi nevén Twitter – ellen hozott. A vállalkozó az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:
„Az EU-t meg kellene szüntetni, és vissza kellene adni a szuverenitást az egyes országoknak, hogy kormányaik jobban képviselhessék állampolgáraikat.”
A Bizottság döntésének hátterében a hatóság közlése szerint a platform átláthatósági kötelezettségeinek megsértése áll, különösen a felhasználóknak azonosítást sugalló, úgynevezett ellenőrzési (verifikációs) jelölések megjelenítése és értelmezése kapcsán. A brüsszeli szerv szerint a jelenlegi gyakorlat félrevezető lehet a közösségi felhasználók számára.
Musk egyelőre nem jelezte, hogy jogi úton megtámadná-e a döntést. Ehelyett követelését – az Európai Unió megszüntetéséről – profilja tetején rögzítette, hogy tartósan látható legyen, miközben további bejegyzéseiben ismételten támadta az Uniót, cenzúrával vádolva azt.
A milliárdos emellett felszólította az Egyesült Államok vezetését, hogy vizsgálja meg szankciók bevezetésének lehetőségét Brüsszellel szemben.
Címkék: