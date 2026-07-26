Szerző: Gondola

2026. július 26. 12:34

Strigonium, Isztergám, Strigoniensis, Istrogranum, Gran - sorkakoznak Esztergom történelmi nevei. A magyar katolikusság központja a hazaszerető emberek mindenkor fontos értéke, lélekerősítő városa.

Az egykori Magyar Nagyfejedelmség székhelye ma a hazai polgári művelődés fontos helyszíne. Magyar és külföldi országjárók kedvelt célpontja.

A festői szépségű környezetben küzdelmes história jutott a városnak.

Noha Vígh Tamás 1980-ban fölállított szobra hivatalosan a Városalapító címet viseli, sokan az államalapító Géza nagyfejedelem - az államreformáló Vajk, István, Szent István apja - alakját látják a remekműben, amely a vár régi kaputornyának felvonóhídjánál magasodik.

Belvárosi részlet, útban a Keresztény Múzeum felé.

A Magyar Sion a Becket Szent Tamás-kápolna mellől fényképezve.

A Becket Szent Tamás-kápolna esti fényben.

Kálvária, útban a kápolna felé.

Fájdalmas Szűz a kápolnánál.

István megkoronázása a kápolna felé vezető kövezett macskalépcsőn.

Címkép: A Bazilika a Becket Szent Tamás-kápolna mellől.

Molnár Pál felvételei