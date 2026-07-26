Esztergom

Szerző: Gondola
2026. július 26. 12:34
Strigonium, Isztergám, Strigoniensis, Istrogranum, Gran - sorkakoznak Esztergom történelmi nevei. A magyar katolikusság központja a hazaszerető emberek mindenkor fontos értéke, lélekerősítő városa.

Az egykori Magyar Nagyfejedelmség székhelye ma a hazai polgári művelődés fontos helyszíne. Magyar és külföldi országjárók kedvelt célpontja. 

 

 

A festői szépségű környezetben küzdelmes história jutott a városnak.

 

Noha Vígh Tamás 1980-ban fölállított szobra hivatalosan a Városalapító címet viseli, sokan az államalapító Géza nagyfejedelem - az államreformáló Vajk, István, Szent István apja - alakját látják a remekműben, amely a vár régi kaputornyának felvonóhídjánál magasodik. 

 

Belvárosi részlet, útban a Keresztény Múzeum felé.

 

A Magyar Sion a Becket Szent Tamás-kápolna mellől fényképezve.

 

A Becket Szent Tamás-kápolna esti fényben.

 

Kálvária, útban a kápolna felé.

 

Fájdalmas Szűz a kápolnánál.

 

István megkoronázása a kápolna felé vezető kövezett macskalépcsőn.

 

Címkép: A Bazilika a Becket Szent Tamás-kápolna mellől.

 

Molnár Pál felvételei

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