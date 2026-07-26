Esztergom
Az egykori Magyar Nagyfejedelmség székhelye ma a hazai polgári művelődés fontos helyszíne. Magyar és külföldi országjárók kedvelt célpontja.
A festői szépségű környezetben küzdelmes história jutott a városnak.
Noha Vígh Tamás 1980-ban fölállított szobra hivatalosan a Városalapító címet viseli, sokan az államalapító Géza nagyfejedelem - az államreformáló Vajk, István, Szent István apja - alakját látják a remekműben, amely a vár régi kaputornyának felvonóhídjánál magasodik.
Belvárosi részlet, útban a Keresztény Múzeum felé.
A Magyar Sion a Becket Szent Tamás-kápolna mellől fényképezve.
A Becket Szent Tamás-kápolna esti fényben.
Kálvária, útban a kápolna felé.
Fájdalmas Szűz a kápolnánál.
István megkoronázása a kápolna felé vezető kövezett macskalépcsőn.
Címkép: A Bazilika a Becket Szent Tamás-kápolna mellől.
Molnár Pál felvételei