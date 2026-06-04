Veszélybe kerülhet a 14. havi nyugdíj? Komoly figyelmeztetést kapott az Európai Bizottságtól Magyarország

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 4. 15:37

Az Európai Bizottság friss országjelentésében több ponton is bírálta a magyar nyugdíjrendszert, és külön kitért a 14. havi nyugdíj költségvetési hatásaira is.

A brüsszeli értékelés szerint a magyar nyugdíjkiadások a következő években jelentősen emelkedhetnek, ami komoly kockázatot jelenthet a költségvetés számára.

A jelentés megállapítja, hogy a 14. havi nyugdíj ugyan emeli az átlagos nyugdíjszintet, ugyanakkor nem kezeli az időskori jövedelmek közötti különbségeket, vagyis nem nyújt nagyobb segítséget az alacsonyabb nyugdíjból élőknek.

Az Európai Bizottság szerint a juttatás hosszú távon tovább növeli a költségvetés terheit, miközben a rendszer fenntarthatóságával kapcsolatban is egyre több kérdés merül fel.

A dokumentum arra figyelmeztet, hogy amennyiben a kormány nem kezeli a növekvő nyugdíjkiadásokat, a következő évtizedben a magyar államadósság akár a GDP 100 százalékát is meghaladhatja.

A jelentés szerint további problémát jelent, hogy az újonnan megállapított nyugdíjak a gyorsan növekvő bérekhez kötődnek, míg a korábban megállapított ellátások csak inflációkövető emelésben részesülnek. Emiatt a régebbi nyugdíjak jelentősen leszakadtak az új nyugdíjaktól, és az átlagnyugdíj is egyre inkább elmaradt a bérek növekedésétől az elmúlt másfél évtizedben.

Az Európai Bizottság azt is megjegyezte, hogy a járulékplafon hiánya rövid távon ugyan növeli a költségvetési bevételeket, később azonban magasabb nyugdíjkiadásokat eredményezhet.

A brüsszeli jelentés arra is emlékeztet, hogy Magyarországgal szemben jelenleg is túlzottdeficit-eljárás van folyamatban, és további szigorítások is következhetnek.