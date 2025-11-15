Fidelitas-kongresszus - Latorcai Csaba: példátlan eredményeket hozott a Fidesz-KDNP kormányzása

Szerző: MTI

2025. november 15. 21:05

Latorcai Csaba szerint "Brüsszelnek vannak emberei Magyarországon", jóllehet, ezt tagadni próbálják, de a Tisza Párt képviselői szavazatukkal Brüsszelben egyértelműen bizonyították, hogy nemzet helyett a migrációt támogatják.

Példátlan eredményeket hozónak minősítette a Fidesz-KDNP kormányzását a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton Budapesten, a Fidelitas XXII. kongresszusán.

Latorcai Csaba, aki a KDNP ügyvezető alelnöke is, azt mondta, a Fidesz, a KDNP, a Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) együttműködésén nyugszik 15 éves, keresztény, kereszténydemokrata, polgári és konzervatív értékeken alapuló, példátlan eredményt hozó kormányzásuk.

Elmondta, ennek a kormányzásnak a lényege "három igen" köré csoportosítható: igen a magyar nemzetre, igen a magyar családokra és igen a magyar jövőre.

Úgy folytatta, Brüsszel ezekre az értékekre konzekvensen nemet mond; a nemzet helyett a bevándorlást támogatja, a családok helyett a "különböző szexuális devianciákat" propagálja. Aki a háborút finanszírozza, és ha kell, maga is háborúba vonul, az nemet mond a jövőre - mutatott rá.

Latorcai Csaba szerint "Brüsszelnek vannak emberei Magyarországon", jóllehet, ezt tagadni próbálják, de a Tisza Párt képviselői szavazatukkal Brüsszelben egyértelműen bizonyították, hogy nemzet helyett a migrációt támogatják.

Hozzátette, az adókedvezmények megszüntetésével, az adórendszer átalakításával a családok megerősítése helyett sokkal inkább a családok felszámolására törekszenek.

Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza Párt politikusának fotóját felmutatva közölte, nem kérik a háborúba történő "berántást". Örömét fejezte ki, hogy a Fidelitas aláírásgyűjtést indított, amely bizonyította: a magyar fiatalok döntő többsége nemet mond a háborúra, nem akar "az ukrán húsdarálókban töltelékké válni".

Az olimpiai jelszavakat idézve a következő országgyűlési választásra utalva azt mondta: közös feladat, hogy gyorsabbak legyenek, mint az ellenfél, magasabban ugorják át nála az akadályokat, és erősebben vívják meg az ellenféllel a csatáikat. Együtt győzni fogunk - zárta beszédét.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára arra emlékeztetett, hogy 2010 óta sikerült igazi családbarát fordulatot végrehajtani, ezzel teljesen új perspektívát tudtak adni a magyar családoknak és fiataloknak.

Visszahozták a családi adókedvezményt, bevezették a négy- vagy többgyermekes anyák, majd a 25 év alatti fiatalok, ezt követően pedig a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét - sorolta.

Hozzátette, idén elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját: október 1-jétől adómentessé váltak a háromgyermekes anyák, majd január 1-jétől a kétgyermekesek is szja-mentesek lesznek.

A magyar családpolitika mára példát jelent a nemzetközi térben - jegyezte meg, kiemelve: ezeket az értékeket meg kell védeni, mert az Európai Bizottság folyamatosan kritikával illeti a magyar családpolitikát, és a családtámogatásra szánt összegeket a hazai ellenzék is máshová csoportosítaná.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter arról beszélt: jövőre sorsdöntő választás lesz, eldől, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni békéjét, biztonságát és szuverenitását. Szerinte ezen a választáson a fiataloknak óriási szerepük lesz, ezért arra kérte a kongresszus résztvevőit, hogy játszanak főszerepet a fiatalok megszólításában a következő hónapokban.

Hangsúlyozta: minél több fiatalt meg kell győzni arról, hogy a nemzeti oldalt támogassák. Szerinte az érvek ehhez meggyőzőek, az Otthon Start programtól kezdve a fiatalok adókedvezményén át a családi támogatásokig.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára videóüzenetében hangsúlyozta, akik Magyarország érdekei és a konzervatív eszmék védelmére vállalkoznak, azok a választásig egy napot sem pihenhetnek.

Vargha Tamás a liberális mainstream elleni kiállásra buzdította a fiatalokat, egyben arra kérte őket, hogy hallassák a hangjukat és álljanak ki magukért, egymásért.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára, a Fidelitas korábbi elnöke azt mondta, "a vörös szegfű elszáradt", bár próbálkoztak vele, de nem lehet más a politika. Vannak olyan politikai szereplők, akik krimik írásába fogtak - mondta, úgy összegezve: "végül mindenki odakerül, ahova való".

Elmondta, nem méltó a magyarok képviseletére egy olyan ember, aki elárulta saját családját, saját közösségét, és a gyűlöletet, az uszítást próbálja termékké tenni, továbbá semmi mást nem csinál, csak a brüsszeli akaratot próbálja meg érvényesíteni.

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő arról beszélt: Európa a világ legjobb helyéből az elmúlt időszakban egy lejtmenetbe kerülő hely lett. Súlyosnak nevezte a gazdaság és biztonság hanyatlását, és arra figyelmeztetett: a béke intézményei a háborús mánia központjai lettek. Szerinte minden egyes eldörrent lövés egy golyó az európai álomba, a jólét és a biztonság álmába.

Követeljük és szerezzük vissza ezt az álmot, ez lenne a meló és nem is kevés - fogalmazott. Magyarország legszebb napjai még előttünk vannak. Van mit megvédenünk, van hová tartoznunk, a győzelemnél találkozunk - mondta a kongresszus tagjainak.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter videóüzenetében kiemelte, hogy a 2026-os választás tétje nem is lehetne magasabb: az a kérdés, hogy Magyarország megmarad-e a béke, a szuverenitás és a józan ész szigetének, hogy itt továbbra is nemzeti és szuverén kormány lesz-e, vagy egy bábkormányt kapunk Brüsszelből.

Kiemelte azt is, a Fidelitas Európa egyik legnagyobb és legszervezettebb közössége, a patrióták Európa-szerte ilyenek akarnak lenni.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára elmondta, olyannal néznek most farkasszemet, aki korábban látszatra, érdekből a közösséghez tartozott. Az árulást sokan szeretik, de az árulókat mindig megvetik, a Tiszától is kezdenek már elfordulni - jelezte.

Hozzátette, a fiatalok 2010 óta csak nyertek azzal, hogy Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják. Az ösztöndíjak, az életkezdési és lakástámogatások említése mellett kiemelte, hogy a legfontosabb nem pénzben mérhető: ez a stabilitás.

Ki kell állni minden olyan ügy ellen, amely a stabilitást fenyegeti, erről szól a Nem a mi háborúnk! petíció - szögezte le. Ez a kezdeményezés arról szól, hogy nem akarjuk feláldozni a jövőnket mások érdekeiért, nem akarunk háborús inflációt, háborús adósságot, mi békét akarunk - hangsúlyozta.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter videóüzenetében azt mondta, hogy a Fidelitas mindig is a jövő egyik hangja volt a polgári oldalon. A Fidelitas lendületet, hazaszeretet és olthatatlan elkötelezettséget jelent a magyar családok, a magyar jövő iránt - tette hozzá.

A miniszter kijelentette, hogy az EU egyre inkább elveszíti versenyképességet, erejét és befolyását. A magyar kormány azonban világos álláspontot képvisel: béke, szuverenitás és erős gazdaság - fogalmazott. Hozzátette, az a feladatuk, hogy megvédjék a családokat és vállalkozásokat, tovább növeljék a béreket és a termelékenységet. Szavai szerint ezért csökkentik az adókat, emelik a béreket és nyugdíjakat, miközben megvédik a rezsicsökkentést, támogatják a beruházásokat és küzdenek az indokolatlan áremelések ellen. Leszögezte, a jövő évi választások tétje óriási, mert most dől el, hogy sikerül-e tovább erősíteni a békepárti, patrióta tábort.

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy habár Magyarország a legsikeresebb 15 évét tudja maga mögött, Európa egyfajta lejtmenetben van. Ez egy korszakhatár, és ilyenkor egyáltalán nem mindegy, hogy ki áll a kormányrúdnál, egy ilyen kiélezett helyzetben egyedül a Fidesz-KDNP által nyújtott alternatíva az üdvözítő - hangsúlyozta álláspontját.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni találkozóján korszakos eredményeket sikerült elérni az energetika terén - jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, az amerikai megállapodás segít, hogy Magyarország több lábon álljon az atomenergia területén.

Steiner Attila arról is beszélt, hogy Brüsszel egyértelműen háborúra készül, például már a tervezett uniós költségvetés húsz százalékát is Ukrajnára szeretnék költeni, amivel "importálnák is azonnal a háborút" az EU-ba.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke - akinek beszédét a műsorvezető olvasta fel - úgy értékelt: mindent meg kell tenni egy újabb kétharmados győzelemért, ezzel tartoznak az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, a kommunizmus áldozatainak és a jövő nemzedékének is.

A kongresszus ezt követően zárt ülésen folytatódott.

Kép: Latorcai Csaba, aki a KDNP ügyvezető alelnöke, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Fidelitas XXII. kongresszusán Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban 2025. november 15-én. MTI/Balogh Zoltán